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Figaro: госсекретарь США обвинил Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым заявил, что российские военные якобы постоянно вмешиваются в ситуацию в Венесуэле, чтобы помочь действующему президенту Николасу Мадуро. Как пишет Le Figaro, такое заявление могло быть связано с тем, что в Венесуэлу прибыли два российских самолёта с военными и оборудованием в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Figaro: госсекретарь США обвинил Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы
Reuters

Госдепартамент США обвинил Россию в том, что она якобы усиливает напряжённость в Венесуэле с помощью «постоянного вмешательства российских военных ради поддержки нелегитимного режима Николаса Мадуро», пишет Le Figaro.

Такие заявления спровоцировал тот факт, что в Каракас прибыли два российских самолёта Ан-124 и Ил-62. Эта информация стала известна от одного венесуэльского журналиста, а израильская газета просмотрела радары и сообщила, что российские самолёты вылетели из России в пятницу и вернулись в воскресенье. Впрочем, никаких официальных комментариев не последовало, но российские источники также сообщали, что на борту самолётов были 99 военных и 35 тонн оборудования в рамках технического и военного сотрудничества между двумя странами.

Хотя американский Госдеп официально также не комментировал эту информацию, она стала поводом для телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его американским коллегой Майком Помпео. Лавров обвинил США в том, что они пытаются организовать государственный переворот в Венесуэле, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро. Он назвал угрозы в адрес венесуэльского правительства «нарушением устава ООН и неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

Майк Помпео, в свою очередь, предупредил Сергея Лаврова, что США не будут сидеть сложа руки, если Россия продолжит «обострять напряжённость в Венесуэле». По его словам, поддерживая Мадуро, Москва лишь «продлевает страдания венесуэльского народа».

Как напоминает Le Figaro, США поддерживают венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо, и Дональд Трамп отмечал, что в отношении Мадуро они рассматривают все средства. Президент Венесуэлы, в свою очередь, делает ставку на помощь России и Китая, которые систематически выступают за него на международном уровне.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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