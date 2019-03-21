El Periódico: Мадуро сообщил о готовящейся поставке медикаментов из России

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о том, что российское правительство на следующей неделе пришлёт новую партию медикаментов его стране, которая в настоящее время испытывает острую нехватку фармацевтических средств и продуктов питания, пишет El Periódico.

«Российское правительство объявило о том, что на следующей неделе будет доставлено несколько тонн медикаментов и активных фармацевтических субстанций», — заявил Мадуро в ходе инспекции роботизированного склада медикаментов в венесуэльском штате Миранда, в котором находится столица Венесуэлы.

Он, однако, не уточнил ни количество медпрепаратов, ни характер этой поставки. Россия в феврале этого года уже отправила Каракасу 300 тонн гуманитарной помощи, причём произошло это как раз тогда, когда венесуэльская оппозиция настаивала на завозе в страну помощи, находившейся у границы с Венесуэлой.

По словам Мадуро, его страна поддерживает «крепкий альянс» с Китаем, Индией, Турцией, Ираном, Белоруссией и Россией для приобретения необходимых для страны активных фармацевтических субстанций. Он также обратился к ответственным за здравоохранение лицам, а также учёным с просьбой «подготовить протоколы по импортозамещению» этих компонентов первостепенной важности.

В ходе выступления Николас Мадуро вновь раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа, которую он обвинил в «преследованиях» и осуществлении «преступной агрессии» против Венесуэлы с целью оставить последнюю без медикаментов, пишет издание.