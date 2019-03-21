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El Periódico: Мадуро сообщил о готовящейся поставке медикаментов из России

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На следующей неделе в Венесуэлу из России доставят несколько тонн медикаментов, — об этом, как сообщает El Periódico, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. Издание напоминает, что в феврале этого года Москва уже отправляла Каракасу 300 тонн гуманитарной помощи.
El Periódico: Мадуро сообщил о готовящейся поставке медикаментов из России
Reuters
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о том, что российское правительство на следующей неделе пришлёт новую партию медикаментов его стране, которая в настоящее время испытывает острую нехватку фармацевтических средств и продуктов питания, пишет El Periódico.
 
«Российское правительство объявило о том, что на следующей неделе будет доставлено несколько тонн медикаментов и активных фармацевтических субстанций», — заявил Мадуро в ходе инспекции роботизированного склада медикаментов в венесуэльском штате Миранда, в котором находится столица Венесуэлы.
 
Он, однако, не уточнил ни количество медпрепаратов, ни характер этой поставки. Россия в феврале этого года уже отправила Каракасу 300 тонн гуманитарной помощи, причём произошло это как раз тогда, когда венесуэльская оппозиция настаивала на завозе в страну помощи, находившейся у границы с Венесуэлой.
 
По словам Мадуро, его страна поддерживает «крепкий альянс» с Китаем, Индией, Турцией, Ираном, Белоруссией и Россией для приобретения необходимых для страны активных фармацевтических субстанций. Он также обратился к ответственным за здравоохранение лицам, а также учёным с просьбой «подготовить протоколы по импортозамещению» этих компонентов первостепенной важности.
 
В ходе выступления Николас Мадуро вновь раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа, которую он обвинил в «преследованиях» и осуществлении «преступной агрессии» против Венесуэлы с целью оставить последнюю без медикаментов, пишет издание.
 
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источник
El Periódico Испания Европа
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