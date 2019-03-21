El Periódico: Мадуро сообщил о готовящейся поставке медикаментов из России

Популярное
-
Kronen Zeitung: на юбилей Путин сделал крымчанам «особенный подарок» Kronen Zeitung
-
ABC: изобретения русских учёных помогают в повседневной жизни всему миру ABC.es
-
Independent: французский министр назвала кота Брексит из-за нерешительности Independent
-
Fox: атлеты против трансгендеров в женском спорте, но боятся заявить об этом Fox News
-
Белсат: из-за союза с Москвой Минску угрожает военный конфликт с НАТО Белсат
-
DWN: Обама научит немцев быть лидерами за «княжеское вознаграждение» Deutsche Wirtschafts Nachrichten
-
Euronews: «американская мечта» всё чаще оборачивается жизнью на автостоянке Euronews
-
Die Zeit: ЕС ввёл новые санкции против России за «безосновательное применение силы» Die Zeit
INFOX.SG
-
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на внучку актёра Ксению Амирову.
-
Самарин выступит шестым в произвольной программе ЧМ в Японии, Коляда — 13-м
Российский фигурист Александр Самарин первым из россиян покажет произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония),
-
В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков прокомментировал RT обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
-
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
-
ISU не нашёл доказательств вины фигуристки Белл в умышленном нанесении травмы сопернице
Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрел материалы относительно инцидента на тренировке чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме между американкой Мэрайей Белл и Лим Ын Су из Южной Кореи и попросил обе стороны прийти к мирному соглашению.
-
В Москве похоронили режиссёра Марлена Хуциева
Режиссёра Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
-
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула впервые в истории конкурса
Организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» впервые в истории лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко. Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.
-
В Госдуме оценили призыв к Мэй изменить подход в ситуации с брекситом
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал обращение Британского конгресса тред-юнионов (TUC) и Конфедерации британской промышленности (CBI) к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита.
-
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
-
«Роскосмос» получил средства для строительства второй очереди Восточного
Госкорпорация «Роскосмос» получила необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.
-
Пушкинский музей и Эрмитаж раскрыли детали грядущих выставок коллекций Щукина и Морозова
Руководство ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа в ходе пресс-конференции раскрыло подробности проектов, посвящённых коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову. Планируется, что обе выставки откроются в музеях летом 2019 года.
-
Билялетдинов объяснил, кем Черчесов может заменить Кутепова в игре с Бельгией
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что защитник «Ахмата» Андрей Семёнов может заменить в центре обороны сборной России травмированного Илью Кутепова, однако необходимо смотреть, насколько он сочетается с футболистом «Спартака» Георгием Джикией.
-
Мосгорсуд сообщил о проверке в отношении федерального судьи Якубаева
Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова в беседе с телеканалом «360» заявила, что судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев не был задержан, но в его отношении проводится проверка.
-
Билялетдинов о Зобнине: по объёму работы ему нет равных в стране
Экс главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Рубин» Ринат Билялетдинов высоко оценил работоспособность полузащитника московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, назвав его ведущим футболистом национальной команды.
-
Макрон предупредил о готовности ЕС к «жёсткому» брекситу
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.
-
В Госдуме оценили ожидания увеличения роста добычи газа на Украине
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление правительства Украины о том, что НАК «Нафтогаз Украины» должна увеличить добычу природного газа в 2019 году на 10,3%.
-
Руководство НАТО пригласили на конференцию по безопасности в Москву
Минобороны России пригласило принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности руководство Североатлантического альянса.
-
Мостовой считает ничью хорошим результатом для сборной России в матче с Бельгией
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что подопечные Станислава Черчесова должны использовать кадровые потери соперника, и называет ничейный результат положительным исходом встречи.
-
Эксперт: в следующем году Логинов сможет бороться за Кубок мира
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что Александру Логинову по силам сохранить второе место в общем зачёте Кубка мира, а в следующем сезоне россиянин сумеет навязать конкуренцию Йоханнесу Бё в борьбе за трофей.
-
Военный эксперт прокомментировал переброску США бомбардировщиков B-52 в Европу
Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с Nation News прокомментировал сообщения о том, что военно-воздушные силы США перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
-
Премьер Норвегии возглавит делегацию страны на Международном арктическом форуме
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг возглавит официальную делегацию страны на Международном арктическом форуме. Об этом сообщил посол Норвегии Руне Ресаланд в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым.
-
СМИ: В Ираке при крушении парома погибли 40 человек
В Ираке потерпел крушение паром, на борту которого находились десятки человек, включая детей, в результате чего погибли не менее 40 человек. Об этом информирует Independent со ссылкой на источники.
-
Мэй предупредили об угрозе чрезвычайного положения из-за брексита
Британский конгресс тред-юнионов (TUC) и Конфедерация британской промышленности (CBI) обратились к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».
-
США поздравили Токаева со вступлением в должность президента Казахстана
Соединённые Штаты поздравляют временного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино.
-
Ягудин высказался о прокате фигуриста Коляды на ЧМ в Сайтаме
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Михаила Коляды по итогам короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
-
СБУ возобновила расследование в отношении Саакашвили
Служба безопасности Украины возобновила расследование в отношении бывшего грузинского президента, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
-
Юлию Началову похоронили
Российскую певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Она скончалась 16 марта в возрасте 38 лет.
-
В Госдуме прокомментировали законопроект о закупках для детских лагерей
Депутат Госдумы Владимир Гутенёв прокомментировал ФАН принятый в первом чтении законопроект о закупках для детских лагерей.
-
Гуаидо сообщил о задержании «главы своего аппарата»
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.
-
В Москве суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд Бабушкинского района Москвы постановил расторгнуть брак актёра Марата Башарова и его супруги Елизаветы, в котором они состояли с 2017 года.
-
Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде
Российский биатлонист Александр Логинов удовлетворён своими результатами на чемпионате мира в Эстерсунде, однако считает, что мог принести сборной России больше медалей.
-
Правительство Украины ожидает от «Нафтогаза» роста добычи на 10,3%
Правительство Украины поставило перед предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» задачу увеличить добычу природного газа в 2019 году более чем на 10%.
-
Политолог прокомментировала ситуацию с брекситом
Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.
-
Билялетдинов сравнил братьев Миранчук с доберманами
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном тактическом построении полузащиты сборной России на первый матч квалификации чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
-
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек
В Рязани задержан подозреваемый в совершении тройного убийства в 2004 году. Об этом, как сообщает ФАН, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
-
Житель хабаровского села застрелил задравшего корову амурского тигра
Житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.
-
Татьяна Тарасова о выступлении Коляды в короткой программе: хвалить не за что
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
-
В Совфеде назвали контрпродуктивными санкции Украины против России
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT вступление с 21 марта в силу дополнительных антироссийских санкций Украины.
-
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.
-
Эксперт рассказал, чего не хватило Тарасовой и Морозову в произвольной программе на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
-
Сайт с петицией об отмене брексита «упал» из-за наплыва пользователей
Британский правительственный сайт перестал работать из-за технических трудностей, когда тысячи пользователей пытались подписать на нём петицию за отмену брексита. Об этом пишет The Guardian.
-
Катя Лель поделилась воспоминаниями о Юлии Началовой
Певица Катя Лель во время церемонии прощания с российской исполнительницей Юлией Началовой поделилась воспоминаниями об артистке. Об этом сообщает ФАН.
-
Эстония выдаст США пятерых обвиняемых в причастности к наркомафии
Правительство Эстонии одобрило решение об экстрадиции в США трёх граждан и двух неграждан страны, которых американские власти обвиняют в причастности к наркомафии.
-
Лукашенко объявил выговор двум губернаторам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил выговор председателям Витебского и Могилевского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Владимиру Доманевскому.
-
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
-
Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку
Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
-
В Кремле объяснили отсутствие стенограммы беседы Путина и Назарбаева
На сайте Кремля отсутствует информация о телефонном разговоре 19 марта президента России Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, объявившим о своей отставке, поскольку беседа носила особый характер.
-
Глава Росводресурсов рассказал о регионах со сложной паводковой обстановкой
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в этом году в России не ожидается наводнений в связи с весенним паводком, но есть регионы, вызывающие опасения.
-
Матч Россия — Хорватия откроет соревновательную программу финальной стадии Кубка Дэвиса
Пресс-служба теннисного Кубка Дэвиса опубликовала расписание матчей финальной стадии турнира, которая пройдёт осенью 2018 года в испанском Мадриде.
-
Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Отказ Киева допустить наблюдателей от России, которые были аккредитованы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимен, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.