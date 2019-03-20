Bild: Трамп снова всех удивил, заговорив о членстве Бразилии в НАТО

Американскому президенту снова удалось всех удивить, пишет немецкий таблоид Bild. На встрече с лидером Бразилии Жаиром Болсонару Дональд Трамп заговорил о возможности принятия страны в НАТО. Пока не ясно, следует ли придавать значение словам главы Белого дома, однако его советник по безопасности Джон Болтон уже назвал встречу с бразильским президентом «историческим» шансом наладить отношения между двумя «крупнейшими западными демократиями».

Американский президент в который раз сумел всех удивить: на встрече с бразильским лидером Жаиром Болсонару Дональд Трамп заговорил о возможности членства Бразилии в НАТО, пишет немецкий таблоид Bild.

По словам главы Белого дома, он намерен сделать южноамериканскую страну важным союзником за пределами НАТО — «или, возможно, если об этом подумать, может быть, союзником по НАТО». Принятие Бразилии в трансатлантический альянс позволило бы «чрезвычайно продвинуть безопасность и сотрудничество стран», заявил Трамп на встрече с президентом Бразилии.

Политолог и эксперт по США университета Санкт-Галлена в Швейцарии Джеймс Дэвис рассказал изданию, что вступление Бразилии в НАТО, по его мнению, крайне маловероятно и он не может себе представить, чтобы в Вашингтоне всерьёз обсуждали этот вопрос. С его точки зрения, Дональд Трамп заговорил об этом просто так и притом снова продемонстрировал, «что он мало что понимает в НАТО».

Кроме того, Дэвис усомнился в стратегических преимуществах подобного шага. В беседе с журналистами Bild он пояснил, что членство Бразилии в альянсе мало чем поможет в противодействии основным угрозам для НАТО. Едва ли Бразилия может способствовать безопасности стран Балтии и Польши, которые подвергаются угрозе со стороны России, утверждает эксперт швейцарского университета. Точно так же Бразилия не укрепит безопасность на Средиземном море и не заменит американских солдат в Афганистане.

Как отмечает Bild, будущее покажет, насколько серьёзными на самом деле были слова Трампа. Между тем его советник по национальной безопасности Джон Болтон уже назвал визит Болсонару в Вашингтон «исторической возможностью» для нового налаживания отношений между обеими «крупнейшими западными демократиями».

По версии издания, позиции президентов обеих стран сходятся по многим вопросам. Поездка Болсонару в США — это его первый государственный визит с момента вступления в должность в январе. При этом лидер Бразилии сам называл себя почитателем Трампа и объявил о новой линии в бразильской внешней политике и сближении с США.

Помимо этого, во вторник Дональд Трамп пригрозил правительству Николаса Мадуро в Венесуэле новыми, ещё более жёсткими санкциями, сообщается в статье. «Мы ещё не ввели самые жёсткие санкции, — отметил американский президент. — Мы ещё можем стать значительно жёстче».

Как напоминает немецкий таблоид, США ввели новые санкции в отношении руководства Венесуэлы только во вторник, и направлены они на этот раз были против золотого сектора страны. В санкционный список США были включены государственное горнодобывающее предприятие Венесуэлы CVG, занимающейся в том числе золотом, а также его глава. Состояние компании и её руководителя в США было заморожено, а все сделки с ними отменены.

По поводу вероятности военного вторжения США в Венесуэлу Трамп, как и ранее, заявил, что все варианты возможны — «посмотрим, что будет». Многие государства, в том числе США и Бразилия, признали временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуаидо. Американское правительство уже на протяжении нескольких недель пытается принудить Мадуро уйти в отставку, напоминает Bild.