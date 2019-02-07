NYT: экс-президент Бразилии получил ещё 13 лет тюрьмы за коррупцию

Бывший лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был во второй раз признан виновным в коррупции и приговорён ещё к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы, пишет NYT. Как сообщает издание, сторонники да Силвы, который уже отбывает тюремный срок по другому коррупционному делу, считают, что он невиновен, а приговоры в его отношении — лишь способ не пускать его в политику.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в апреле прошлого года был осуждён за коррупцию и приговорён к тюремному заключению, в среду был вновь признан виновным в рамках второго уголовного процесса, получив ещё почти 13 лет тюрьмы, сообщает The New York Times.

По данным NYT, в 2017 году бразильский суд признал да Силву виновным в получении «квартиры на морском побережье» в обмен на заключение соглашений на строительство с компанией O.A.S. и в итоге приговорил его к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Новый срок, составивший 12 лет и 11 месяцев, экс-президент получил за взятки от строительных компаний в виде ремонта загородного дома на сумму $235 тыс. Господин да Силва утверждал, что дом принадлежал не ему, однако прокуроры представили в суде доказательства того, что в здании проживал сам да Силва и члены его семьи.

Ожидается, что бывший глава государства, который уже подавал аппеляцию на первый приговор в его отношении, также оспорит и второй, пишет NYT. Да Силва также проходит ещё как минимум по шести делам.

Как отмечается в материале американской газеты, господин да Силва, который покинул пост в 2011 году с рекордно высоким рейтингом, был одним из главных претендентов на победу в прошлогодних президентских выборах, лидируя по соцопросам даже после того, как попал в тюрьму. Тем не менее, меньше чем за месяц до голосования избирательные органы Бразилии запретили политику принимать участие в выборах в связи с признанием его виновным, отмечается в статье.

В итоге вперёд вырвался ультраправый кандидат Жаир Болсонару, обещавший уничтожить «культуру коррупции», в возникновении которой он обвинял да Силву и его Рабочую партию, напоминает обозреватель NYT. Сам господин да Силва свою вину в преступлениях отрицает, а его сторонники обвиняли суды и бразильскую элиту в политическом преследовании политика с целью не допустить его переизбрания, пишет журналист.