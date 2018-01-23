Forbes: либералы США ополчились против «бразильского Мюллера» в защиту осуждённого президента

Что-то знакомое: в Бразилии федеральный судья пытается упрятать за решётку президента, осуждённого за взятки и использование служебного положения, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Однако в этом расследовании представители демократической Фракции прогрессистов в конгрессе выступили на стороне бывшего лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы, раскритиковав действия «бразильского Роберта Мюллера» Сержио Моро.

«Представьте на секунду, будто партийные лидеры «Единой России», партии Владимира Путина, направили письмо в американское посольство в Москве в поддержку Дональда Трампа или любого из его бывших сторонников, оказавшихся между молотом и наковальней расследования фантастического сговора. Демократическая партия просто с ума бы сошла», — пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

Однако «лицемерие американских политиков не знает границ». Так, 19 января представители Фракции прогрессистов в конгрессе (Congressional Progressive Caucus), крайне левых демократов, направили письмо послу Бразилии Сержио Силве Ду Амаралу в поддержку экс-президента страны Луиса Инасиу Лула да Силвы. В июле бывшего лидера обвинили в использовании служебного положения, препятствовании правосудию и других преступлениях. В среду будет вынесено решение по апелляции Лула да Силвы.

Обвинения экс-президенту Бразилии вынес федеральный судья Сержио Моро, который у себя в стране превратился чуть ли не в «суперзвезду» вроде американского спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «российское досье». Моро посадил в тюрьму ряд министров и высокопоставленных управленцев, которые на протяжении многих лет обирали крупнейшую бразильскую нефтегазовую компанию Petrobras, отмечает автор статьи.

В обращении к бразильскому послу американские прогрессисты обвинили Моро в том, что тот в нарушение законов страны «организовал утечку в СМИ телефонных переговоров, включающих частные беседы между Лула, его адвокатами и членами семьи, а также полученные незаконным путём записи разговора с Дилмой Русеф, занимающей на тот момент пост президента». Рапоза подчёркивает: Моро действительно слил записи журналистам, но свою порцию критики за это он уже получил.

При этом, как выяснилось из одной из таких записей, Русеф предлагала Лула да Силве пост главы её администрации, который дал бы ему политический иммунитет и избавил от претензий прокуроров. Но для американской Фракции прогрессистов это, по всей видимости, не подпадает под категорию «препятствования правосудию», комментирует журналист. Это неважно, потому что самое главное для них, что Лула разделяет их политические взгляды.

Американские прогрессисты уверены, что Лула да Силва и его сторонники пали жертвами «охоты на ведьм», настоящего «государственного переворота», в ходе которого Дилма Русеф, которую поддерживал бывший президент, лишилась власти в 2016 году. И теперь будущее страны, по сути, зависит от решения по апелляции да Силвы — если он выиграет дело, то у него, достаточно популярного лидера, есть все шансы снова оказаться у власти. В противном случае его сторонники могут заявить, что суд пытается посадить за решётку человека, которого народ больше всего хочет видеть своим лидером.

Как отмечает Кеннет Рапоза, Лула да Силва и его адвокаты попытались «потянуть за ниточки» и задействовать единомышленников-либералов по всему миру, начиная от протестов бразильских актёров на кинофестивале в Каннах и заканчивая мероприятиями в самой Бразилии. Однако из-за нефтяного скандала поддерживающая экс-президента Партия трудящихся потеряла голоса избирателей. Так что даже если да Силве и удастся стать президентом, у него не будет такой поддержки в парламенте, как в его предыдущие сроки.

Представители Фракции прогрессистов американского конгресса заявили, что весь процесс против бывшего бразильского президента «чрезвычайно политизирован». Что-то «весьма знакомое», иронизирует автор. «Все, кто наблюдал за повторами хотя бы нескольких политических драм десятилетней давности в США, знают, что расследования пристрастны и политизированы лишь тогда, когда они ведутся против вас». К примеру, для Трампа «чрезвычайно политизировано» расследование «сговора с Россией». А для демократов, включая прогрессистов, Роберт Мюллер — их Сержио Моро, который стремится «поддержать демократию и сместить с важного поста нечестного человека».

В своём письме демократы-прогрессисты подчёркивают, что главные обвинения против Лула да Силвы строятся на «сомнительных доказательствах, которые не приняло бы большинство судов во всём мире». Однако о каких доказательствах идёт речь, не уточняется. Возможно, правду никогда никто так и не узнает — таков мир политики, уверен Кеннет Рапоза.