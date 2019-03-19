El País: дипломатические объекты Венесуэлы в США перешли под контроль Гуаидо

США передали лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо здания, в которых располагаются представительства военного и военно-морского атташе в Вашингтоне, и помещение Генерального консульства в Нью-Йорке, пишет El País. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил «захват» дипломатических объектов.

США передали лидеру оппозиции Венесуэлы, провозгласившему себя временно исполняющим обязанности президента, Хуану Гуаидо три дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает El País.

Под контроль оппозиции перешли три из семи зданий, принадлежащих Венесуэле в США: здания, в которых располагаются представительства военного и военно-морского атташе в Вашингтоне, а также помещение Генерального консульства Венесуэлы в Нью-Йорке.

В понедельник Карлос Веккьо, назначенный Гуаидо новым послом Венесуэлы в США, уже повесил его портрет на одну из стен в представительстве военного атташе, которое будет временно использоваться в качестве посольства.

«Эти действия являются частью нашей кампании по восстановлению всех американских активов, которые принадлежат венесуэльцам», — объявил Веккьо.

При этом El País отмечает, что здания в Вашингтоне новый посол нашёл не в лучшем состоянии. В помещениях почти обрушились потолки, шелушится штукатурка на стенах, а ковры завалены щебнем. Кроме того, там почти не осталось мебели.

«Условия, в которых находится это здание, точно отражают то, что произошло в нашей стране, — разрушение Венесуэлы», — отметил Веккьо при осмотре здания представительства военного атташе.

Со своей стороны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил «захват» дипломатических объектов «людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты». Министерство иностранных дел Венесуэлы потребовало от Вашингтона «выполнять свои правовые обязательства и принять необходимые меры для исправления этой ситуации».

Издание напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа первой признала Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. А уже 26 января военный атташе Каракаса в США Хосе Луис Сильва признал лидера оппозиции законным президентом. «Благодаря полковнику нам удалось сохранить здание», — заметил Веккьо во время церемонии передачи дипломатических объектов.

Кроме того, Веккьо отметил, что оппозиция намерена получить доступ и к остальным зданиям венесуэльской дипмиссии в США, пишет El País.