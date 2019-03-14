Newsweek: помогая Венесуэле, Россия и Китай бросают вызов США

Китай и Россия продолжают бросать вызов Соединённым Штатам в Венесуэле, пишет Newsweek. Они обещают помочь оказавшемуся в стеснённом финансовом положении венесуэльскому правительству, которое попало под удар президента США Дональда Трампа. Так, Пекин выразил готовность восстановить электроснабжение в этой латиноамериканской стране, а Россия собирается и дальше покупать венесуэльскую нефть.

В последние дни Венесуэлу охватило массовое недовольство в связи с отключением электричества. Сложившаяся ситуация ещё больше усилила политическую вражду между венесуэльским президентом Николасом Мадуро и спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, который в январе объявил себя главой государства.

Вашингтон выступил на стороне Гуаидо, в то время как Пекин и Москва поддержали Николаса Мадуро. Последний обвинил своего оппонента в том, что тот вступил в сговор с иностранными государствами для проведения кибератаки, приведшей к недавнему отключению электричества в стране.

На состоявшейся в среду пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, похоже, поддержал версию событий, изложенную Николасом Мадуро, и выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, возникшей из-за кибератаки на венесуэльскую энергосистему.

«Китай готов предоставить помощь и техническую поддержку для восстановления энергосистемы», — заявил он.

Электроснабжение, по имеющейся информации, уже было восстановлено в ряде регионов страны. Отключение электричества произошло из-за сбоя на гидроэлектростанции Симон Боливар. Мадуро обвинил в случившемся Гуаидо и «американский империализм». Оппозиционный лидер назвал эти обвинения «абсурдными», заявив, что сбой произошёл из-за продолжающегося экономического кризиса, который привёл к небывалой гиперинфляции и дефициту предметов первой необходимости.

Мадуро пообещал создать специальную президентскую комиссию для расследования данного инцидента. Он также обратился за помощью к Китаю, России, Кубе, Ирану и ООН, которые всё ещё признают его главой государства.

Между тем США, которые вместе с несколькими десятками союзников в Латинской Америке и не только спонсируют Хуана Гуаидо, пригрозили ввести санкции против тех стран, которые ведут дела с венесуэльским правительством, напоминает Newsweek. Более того, в понедельник Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» за то, что тот сотрудничал с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.