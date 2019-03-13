Guardian: власти Венесуэлы расследуют причастность Гуаидо к саботажу энергосистемы страны

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб проинформировал Верховный суд страны об открытии расследования в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуаидо за предполагаемое участие в саботаже венесуэльской энергосистемы, пишет The Guardian.

О данном расследовании Сааб объявил на следующий день после того, как оказавшийся в непростом положении президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского лидера Дональда Трампа в «демоническом» сговоре с венесуэльской оппозицией с целью отстранить его от власти.

Генеральный прокурор также сообщил о том, что в деле против Гуаидо, помимо всего прочего, изучаются заявления политика, в которых он якобы подстрекает людей заниматься грабежом и мародёрством во время отключения света в стране.

Между тем политические противники Мадуро и многие специалисты полагают, что отключение света, затронувшее всю Венесуэлу, — это результат многолетнего плохого управления, коррупции и некомпетентности венесуэльских властей.

«У нас сейчас самый разгар катастрофы, которая возникла не из-за урагана или цунами, — заявил Гуаидо в интервью CNN. — Это результат неэффективности, некомпетентности, коррумпированности режима, который не волнуют жизни венесуэльцев».

Между тем в телевизионном обращении в понедельник вечером Мадуро обвинил Белый дом в организации «империалистической» электромагнитной атаки.

«Эту атаку заказало империалистическое правительство Соединённых Штатов», — заявил он.

Критики назвали эти обвинения циничной попыткой снять ответственность в случившемся с венесуэльских властей.

Как напоминает The Guardian, в отношении Гуаидо, которого многие западные страны признали законным лидером Венесуэлы, уже ведётся расследование за предполагаемое разжигание насилия, однако с тех пор, как он нарушил запрет на выезд из страны, власти пока так и не предпринимали попыток к его задержанию. Между тем за время своего пребывания за рубежом, как указывает издание, Гуаидо совершил поездку по странам Латинской Америки.