Guardian: власти Венесуэлы расследуют причастность Гуаидо к саботажу энергосистемы страны

В отношении венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуаидо начато расследование, пишет The Guardian. Спикера Национальной ассамблеи, объявившего себя исполняющим обязанности президента, обвиняют в причастности к саботажу энергосистемы Венесуэлы.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб проинформировал Верховный суд страны об открытии расследования в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуаидо за предполагаемое участие в саботаже венесуэльской энергосистемы, пишет The Guardian.
О данном расследовании Сааб объявил на следующий день после того, как оказавшийся в непростом положении президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского лидера Дональда Трампа в «демоническом» сговоре с венесуэльской оппозицией с целью отстранить его от власти.
Генеральный прокурор также сообщил о том, что в деле против Гуаидо, помимо всего прочего, изучаются заявления политика, в которых он якобы подстрекает людей заниматься грабежом и мародёрством во время отключения света в стране.
Между тем политические противники Мадуро и многие специалисты полагают, что отключение света, затронувшее всю Венесуэлу, — это результат многолетнего плохого управления, коррупции и некомпетентности венесуэльских властей.
«У нас сейчас самый разгар катастрофы, которая возникла не из-за урагана или цунами, — заявил Гуаидо в интервью CNN. — Это результат неэффективности, некомпетентности, коррумпированности режима, который не волнуют жизни венесуэльцев».
Между тем в телевизионном обращении в понедельник вечером Мадуро обвинил Белый дом в организации «империалистической» электромагнитной атаки.
«Эту атаку заказало империалистическое правительство Соединённых Штатов», — заявил он.
Критики назвали эти обвинения циничной попыткой снять ответственность в случившемся с венесуэльских властей.
Как напоминает The Guardian, в отношении Гуаидо, которого многие западные страны признали законным лидером Венесуэлы, уже ведётся расследование за предполагаемое разжигание насилия, однако с тех пор, как он нарушил запрет на выезд из страны, власти пока так и не предпринимали попыток к его задержанию. Между тем за время своего пребывания за рубежом, как указывает издание, Гуаидо совершил поездку по странам Латинской Америки.
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи судьям (VAR) в России Леонид Калошин рассказал о целях и планах на ближайшее будущее, а также проблемах, с которыми сталкивается программа помощи арбитрам на ранних этапах.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев будет проводить испытания «новейших ракетных технологий» на территории Черниговской области.
Трёхкратный победитель Кубка Стэнли, советский и российский хоккеист Сергей Фёдоров считает, что нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину по силам обойти его по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в интервью RT заявил, что до сих пор не общался с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе, но при этом отметил, что готов приложить все усилия для популяризации лыжного спорта в России.
По информации прессы, российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, его брат Абубакар, а также боец Зубайра Тухугов проведут свои следующие бои в сентябре.
Соединённые Штаты рассчитывают, что Иран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук в ходе выступления на конференции.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о возросшем давлении СМИ и соперников на российского биатлониста Александра Логинова после его серебра в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказаться от невыполнимых условий по сирийскому химическому досье.
В 2018 году в управлении ФССП по Оренбургской области зарегистрировали около 850 жалоб на незаконные действия коллекторов. Из статистики ведомства следует, что число таких заявлений растёт с каждым годом. Об этом сообщает RIA56.
Сосновская опека в Санкт-Петербурге дала разрешение матери слабослышащей Олеси Уткиной забрать к себе внуков. В январе органы опеки Санкт-Петербурга изъяли детей из семьи, посчитав, что женщина не справляется с материнскими обязанностями.
Экс-сотрудника администрации Кургана Александра Грибанова осудили за продажу коллекторам и банкам личных данных жителей города и области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.