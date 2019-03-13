Times: меркантильное отношение Трампа к НАТО подрывает американское величие

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы союзники США полностью оплачивали содержание американской армии на своей территории, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас. По его мнению, продвигая подобную инициативу, глава Белого дома забывает, что зарубежные базы не только защищают страны, в которых они находятся, но и обеспечивают экономические, дипломатические и военные интересы Вашингтона.

Администрация Дональда Трампа обдумывает предложение, которое требует, чтобы союзники США не только полностью финансировали содержание американских военнослужащих и баз на их территории, но и выплачивали «50 процентов премии», пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

С точки зрения главы Белого дома, этот шаг выглядит логичным. Ведь власти Германии, одной из самых богатых стран в мире, выделяют только четверть средств, необходимых для присутствия Вооружённых сил США, остаток покрывают американские налогоплательщики.

Но в действительности Трамп серьёзно упрощает ситуацию. Опыт «беспощадного» нью-йоркского рынка недвижимости, где, возможно, работает принцип «как можно сильнее облапошить покупателя», не годится для управления сверхдержавой. «Меркантильные инстинкты» президента рискуют подорвать «саму основу американского величия», считает журналист.

Во-первых, по его словам, зарубежные военные базы США не только защищают страны, в которых они находятся. Огромные аэропорты, хранилища, шпионские сети и тренировочные площадки — это неотъемлемая часть способности Америки развёртывать свои силы в других частях света.

К примеру, штаб-квартира Африканского командования ВС США находится в Штутгарте. Американские солдаты, раненные в Афганистане или на Ближнем Востоке, перевозятся на авиабазу Рамштайн и получают лечение в расположенном неподалёку Ландштульском региональном медицинском центре. Ни одно из этих сооружений не приносит прямую выгоду Берлину, но они «дают огромное преимущество» Вашингтону, уверен Лукас.

Во-вторых, американское присутствие в Европе, Азии и на Ближнем Востоке — это не «проявление благотворительности». Эти регионы вне зависимости от угрожаемых им опасностей являются жизненно важными для американской экономики, дипломатических и военных интересов.

В-третьих, и это самое важное, Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках. Её «головокружительные дни господства» закончились. Любые «вызывающие головную боль» вопросы национальной безопасности, которые касаются России, Китая, Ирана, терроризма или Венесуэлы, Вашингтону будет проще решать с союзниками, чем в одиночку.

«Разумеется, союзники могут раздражать. Они часто делают очень мало, просят слишком много и оказываются неспособны прийти на помощь в нужную минуту. Но без них ещё хуже. США пробовали политику изоляционизма. Этот опыт не воодушевляет», — подчёркивает автор статьи.

«Когда отношения (с союзниками. — ИноТВ) сводятся к твёрдой валюте, они слабнут и в итоге разрушаются. Если вы хотите, чтобы другие страны шли ради вас на экономические или же военные жертвы, то необходимо взывать к общим ценностям и интересам, а не к подсчёту прибылей и убытков», — добавляет Лукас.

Он отмечает, что Британия и другие союзники не выставляли Вашингтону счёт за то, что их силы участвовали в американских кампаниях в Афганистане и Ираке: «Мы могли бы (возможно, должны были) остаться в стороне, но преданность диктовала поступить иначе. Глобальное лидерство Америки зависит не от условий договора, написанных мелким шрифтом, или военного могущества, а от её репутации, какой бы изношенной она ни была, самого эффективного и надёжного поборника порядочности, свободы и справедливости в мире».

Ещё один важный момент — доверие. Американские войска, находящиеся за границей, дают представление о воздушной, морской и наземной силе, а также о стратегическом ядерном оружии, которые США могут использовать в случае кризиса. «Неужели за эти части гарантии безопасности также будет выставлен счёт? Если так, то эта неясность усилит без того тревожную шаткость американских альянсов, которую Кремль, китайцы и Северная Корея могут счесть очень заманчивой», — полагает журналист.

Однако несмотря на «громыхания в Белом доме», ситуация в Европе вселяет надежды. НАТО никогда не находилось в лучшей форме. У альянса есть «реальный план действий, реальные учения, реальные средства» для защиты своих членов. Развёртывание войск прикрытия из США, Британии, Германии и других стран в Прибалтике «значительно сократило риск скрытного нападения России», рассуждает автор статьи.

Траты союзников США на оборону растут. В то же время избиратели в Германии, Японии и в других странах, уставшие от требований Трампа, заявляют, что он может забрать своих солдат и играть в свои «рискованные игры» в другом месте.

«Но перспектива жизни за пределами американского зонтика безопасности действительно пугает… ни одна западная страна не должна наслаждаться идеей обособленной политики безопасности. Даже Соединённые Штаты», — заключает Эдвард Лукас.