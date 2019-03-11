Порошенко: в ЕС и НАТО Украину не пускают Путин и бедность

Пётр Порошенко назвал двух главных врагов Украины, которые создают стране преграды на пути в ЕС и НАТО. Как передают «Вести», по мнению украинского президента, это Владимир Путин и бедность украинского населения.

Преграды на пути Украины к Европейскому союзу и НАТО создают российский президент Владимир Путин и бедность украинцев. Как пишут «Вести», об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время визита в Житомирскую область.

«Мы не должны забывать, что не только Путин создаёт преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть ещё один враг. Мы чётко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут ещё очень бедно. И это, подчёркиваю, унизительно для страны, у которой есть такие возможности», — отметил Порошенко.

После этого президент рассказал, что помогает преодолевать бедность. По его мнению, это децентрализация и индексация пенсий.

«Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает. Три-четыре года назад я ещё не мог этого обещать, потому что слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия», — заявил украинский президент.