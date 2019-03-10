NR: Манафорт работал с Януковичем ради денег — и часто не в пользу России

Бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту дали тюремный срок за финансовые махинации, а вовсе не за «сговор» с Россией, напоминает National Review. При этом автор статьи называет весь разговор о «сговоре» карикатурой, ведь зачастую советы Манафорта президенту Украины Януковичу шли вразрез с интересами России.

В обвинительном приговоре бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту сказано, что он был незарегистрированным «агентом правительства Украины», поскольку работал на украинского президента Виктора Януковича и его «Партию регионов». При этом, настаивает автор статьи в National Review Эндрю Маккарти, Манафорт не был агентом России, и даже спецпрокурор Мюллер его в этом никогда не обвинял.

«Он работал на Украину, а не Путина. И на самом деле большую часть времени на Украине он побуждал своих клиентов действовать против интересов Путина», — пишет автор статьи. Поэтому судья и дал ему столь небольшой срок тюремного заключения, ведь, по его оценке, Манафорт непричастен ни к какому «сговору» с Россией. К тому же впереди у него новая судебная тяжба, которая может грозить сроком в сто лет.

Причём осудили в итоге Манафорта за финансовые махинации, а не шпионаж — и про шпионаж никто не говорил в этом расследовании, хотя оно и велось весьма агрессивно.

Как отмечает автор статьи, Манафорта никто и не судил бы, если бы он не входил в избирательный штаб Дональда Трампа. Или если бы Хиллари Клинтон победила «и избавила демократов от необходимости выдумывать причину для объяснения их поражения — отличную от того, что они выдвинули плохого кандидата, который слишком рано остановил свою кампанию», пишет автор статьи.

В том, что Манафорт работал на Украину, не было никакой тайны. И он был такой не один: целая плеяда американских политических консультантов потекли на Украину после распада Советского Союза, потому что там можно было заработать денег. Если Манафорт работал на Януковича, то советники Обамы — на Тимошенко, а советники Клинтон — на Ющенко, утверждает автор статьи.

При этом все разговоры о «сговоре» он называет «карикатурой» и объясняет их так: те, кто их распространяют, понимают, что американцы не разбираются в тонкостях политики на Украине. В итоге они заставляют простых американцев думать, что Манафорт работал на «марионетку Кремля» Януковича, и его вступление в избирательный штаб Трампа было результатом подрывной работы Кремля с целью получить контроль над Белым домом.

Но в таком случае где же обвинения в «сговоре» Манафорта, недоумевает автор статьи. А нет их, потому что все разговоры о «сговоре» искажают реальность. «Манафорт — нехороший человек. Он работал и заработал много денег с украинскими и российскими олигархами», — признаёт автор статьи.

Так, он отмечает связь Манафорта с Олегом Дерипаской, однако и бывший сенатор Боб Доул тоже вступился за Дерипаску, когда на того наложили запрет на въезд. Так же поступило и руководство ФБР — когда там считали, что Дерипаска может помочь спасти агента, задержанного в Иране. Так же вступился и бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

Дела с Дерипаской не делают из Манафорта русского шпиона — так же, как не делает русским шпионом Била Клинтона кредит в $500 тыс. в банке, связанном с Россией, отмечает автор статьи. Он напоминает, что на протяжении 25 лет американское правительство способствовало развитию торговли с Россией, а Хиллари Клинтон на посту госсекретаря помогала создавать русскую версию Силиконовой долины.

Как напоминает автор статьи, Манафорт изначально даже не очень-то хотел работать с Януковичем, но сумма гонорара якобы его переубедила. При этом самого Януковича он преобразил: заставил выучить английский, смягчить отношения с Европой, продвигать демократические идеи — и в целом сделал из него приемлемого кандидата как для проевропейского Киева, так и для пророссийского Донбасса. При этом всё это не была программа Путина, это была программа для Украины, отмечает автор статьи. «Партия регионов» была пророссийской партией, но это совсем не означает, что она была российской.

Эндрю Маккарти признаёт, что Пол Манафорт — скверный человек, который готов на всё ради денег. Но при этом он никогда не был агентом Кремля, не работал против интересов своей страны. И потому он был бы на свободе, если бы на выборах победила Клинтон, делает вывод автор статьи в National Review.