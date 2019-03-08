CNN: Пол Манафорт получил почти 4 года тюрьмы — но не за «сговор» Трампа с русскими

Федеральный суд США приговорил бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 3 годам 11 месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, передаёт CNN. Как отмечается в сюжете канала, Манафорт стал первым, кому предъявили обвинения в связи с так называемым «российским делом». Между тем, никаких доказательств участия политтехнолога в «сговоре» с Россией на суде так и не представили, о чём после заседания напомнил защитник Манафорта.

А мы вернёмся к американским новостям — и приговору, вынесенному бывшему руководителю избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов на личные доходы в размере нескольких миллионов долларов. Манафорт теперь отправится в тюрьму как минимум на три года.



Федеральный суд США приговорил бывшего руководителя штаба Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы с зачётом девяти месяцев, уже проведённых им под стражей. Ему также придётся выплатить правительству США по крайней мере шесть миллионов долларов в качестве компенсации ущерба. Приговор Манафорту оказался значительно менее суровым, чем требовало обвинение, просившее назначить ему от 19 до 25 лет тюрьмы.



Манафорт стал первым, кому были предъявлены обвинения в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.



КЕВИН ДАУНИНГ, адвокат Пола Манафорта: Как вы сегодня могли слышать в суде, господин Манафорт наконец-то получит возможность высказаться от своего имени. Он ясно заявил, что берёт на себя всю ответственность за своё поведение. Но самое, на мой взгляд, важное, что вы сегодня увидели — это то, о чём мы говорили с первого дня: никаких доказательств того, что Пол Манафорт был причастен к какому-либо сговору с каким-либо правительственным чиновником из России, нет.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 марта 2019 года.