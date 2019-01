Ошибочка вышла: New York Times подправила свою «сенсацию» — Манафорт хотел передать информацию не русским, а украинцам

Газета The New York Times, ранее сообщившая о том, что экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт в 2016 году хотел передать внутреннюю информацию кампании российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, опубликовала исправление. Оказывается, данные предназначались для «украинских олигархов». Как подчёркивает Fox News, если бы изначальная информация была верна, то речь бы шла о «наглядном примере связи между кампанией Трампа» и Россией.

В публикации от 8 января газета The New York Times сообщила, что во время предвыборной гонки 2016 года бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пытался передать внутреннюю информацию относительно кампании «российскому олигарху, поддерживающему тесные связи с Владимиром Путиным». На следующий день изданию пришлось вносить в историю поправки, пишет корреспондент Fox News Сэмьюел Чемберлен.

Как изначально сообщали авторы статьи, ссылаясь на информацию, «случайно преданную огласке» защитой Манафорта, экс-глава предвыборного штаба «солгал о передаче данных опросов относительно предвыборной кампании» Константину Килимнику, «российско-украинскому бизнесмену», связанному, по мнению американских властей, с российской разведкой. Но The New York Times пошла в своей публикации ещё дальше и заявила, что, по словам некоего «человека, владеющего информацией о ситуации», Манафорт сказал своему заместителю Рику Гейтсу «попросить Килимника передать информацию Олегу Дерипаске».

Fox News напоминает, что Дерписака когда-то сотрудничал с Манафортом и поддерживал с ним бизнес-контакты по меньшей мере с 2006 по 2009 годы. Так что если бы вся история с передачей внутренней информации избирательного штаба республиканского кандидата российскому бизнесмену была правдой, публикация The New York Times «пролила бы свет на наиболее наглядный пример связи между кампанией Трампа и российскими официальными лицами».

Но не тут-то было. Статья в своём оригинальном виде появилась в печатной версии газеты в среду утром, но уже после полудня The New York Times была вынуждена напечатать исправление. «В предыдущей версии этой статьи были неверно указаны лица, которым Пол Манафорт просил своего российского партнёра отправить данные опросов. Господин Манафорт хотел, чтобы информацию направили двум украинским олигархам, Сергею Лёвочкину и Ринату Ахметову, а не Олегу Дерипаске, российскому олигарху, связанному с Кремлём», — такую подпись можно теперь прочесть в конце публикации The New York Times.

Когда у редакции спросили, как неправильная версия статьи оказалась в печати, представители газеты ответили: «Мы опубликовали исчерпывающее исправление, больше комментариев не будет».

В прошлом году Пол Манафорт признал себя виновным по обвинениям в сговоре, выдвинутым против него в Вашингтоне. Также он ждёт решения суда по другому делу в Вирджинии. Однако ни одно из обвинений, предъявленных экс-главе кампании Трампа, не касается непосредственно предполагаемого сотрудничества между Кремлём и командой республиканца, подчёркивает Fox News.

Сегодня команда спецпрокурора Роберта Мюллера утверждает, что Манафорт нарушил сделку с правосудием по признанию своей вины, соврав следователям о передаче внутренней информации кампании. Защита Манафорта же настаивает, что он солгал непреднамеренно, под давлением следователей и из-за своей болезни и усталости.