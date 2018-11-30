CNN: «дым российского дела» окутал Белый дом и парализовал администрацию Трампа

Бывший адвокат американского президента Майкл Коэн признался, что ранее обманул конгресс о строительных проектах его клиента в России. Эти показания ещё не доказывают «сговора» Трампа с Москвой, но они добавляют дыма в окружающую Белый дом атмосферу, серьёзно ограничивая его возможности, считает обозреватель CNN Крис Силлиза.

Нет никакого сговора. Так ответит Дональд Трамп любому, кто спросит его о продолжающемся расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года и возможных связях окружения американского президента с Москвой, пишет обозреватель CNN Крис Силлиза.

И глава Белого дома прав. Не существует конкретных доказательств сотрудничества Трампа с российской стороной, которые могли бы аннулировать его избрание. Нет «дымящегося пистолета». Но зато очень много дыма, который «лишает президентскую администрацию способности делать что-либо», считает журналист.

По его словам, следует обратить внимание на заявление экс-адвоката американского лидера Майкла Коэна. Накануне он признал себя виновным в заведомой лжи конгрессу США о проектах Трампа в России. Юрист пояснил, что таким образом он пытался подстроиться под политические установки президента и доказать свою преданность.

Ранее Коэн заявлял, что переговоры о возможном строительстве Трамп-тауэр в Москве завершились в январе 2016 года, совпав с началом президентской кампании. Но теперь юрист изменил свои показания. Он сообщил суду, что несколько раз обсуждал проект до июня 2016 года, осведомлял об этих беседах семью Трампа и даже согласился отправиться в Россию, чтобы обсудить проект, и не исключал, что его клиент также может посетить страну.

Силлиза утверждает, что эта информация прямо противоречит неоднократным заявлениям Трампа о его бизнесе в России, которые он делал во время предвыборной кампании и после избрания. Нельзя сказать, что американский президент откровенно лгал, но никогда не говорил и «всей правды».

Автор статьи допускает, что Коэн мог вновь солгать. Ведь он уже вводил в заблуждение американский конгресс.

«Но именно Коэн рискует своей сделкой со следствием, если выяснится, что он лгал под присягой спецпрокурору Роберту Мюллеру и его команде. Трамп, напротив, может публично говорить и твитить всё, что ему захочется, не заботясь об уголовных последствиях», — рассуждает Силлиза.

На взгляд журналиста, показания Коэна весомы сами по себе. Но они только добавляют новую порцию дыма в атмосферу, которая окружает «Трампа, его ближайшее окружение и русских».

Автор статьи напоминает, что ранее стало известно о встрече Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и Пола Манафорта с адвокатом, «имеющей связи с Кремлём», в июне 2016 года. Они рассчитывали, что россиянка предоставит им компромат на Хиллари Клинтон.

Кроме того, несмотря на мнение разведсообщества США, президент неоднократно выражал скептицизм относительно «факта», что Россия «вмешивалась» в выборы 2016-го, чтобы «помочь Трампу и навредить Клинтон». Также известно, что экс-советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн признавал, что солгал команде Мюллера о своих контактах с российскими властями.

«Существует ли вероятность, на чём постоянно настаивает Трамп, что весь этот дым всего лишь дым? Что в действительности никакого огня не существует? Что нет никаких доказательств? Разумеется. Пока у нас нет на руках доклада Мюллера. И с учётом обнародованных данных мы видим лишь дым, а не полноценный огонь. Но этого дыма чертовски много. И из-за него администрации Трампа становится очень трудно что-нибудь разглядеть», — заключает Крис Силлиза.