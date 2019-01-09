Guardian: Трамп воспользовался обращением к нации, чтобы «усилить страх перед мигрантами»

Во время своего первого телеобращения из Овального кабинета американский президент попытался убедить соотечественников в необходимости возвести стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегалами. При этом он не предложил никаких новых вариантов по выходу из правительственного кризиса, обвинив в его создании демократов, пишет The Guardian.

Дональд Трамп использовал своё первое телеобращение из Овального кабинета для «нагнетания страха перед нелегальной иммиграцией». Американский президент повторил «сомнительные утверждения» о стене на границе с Мексикой и не предложил никаких новых решений для преодоления правительственного кризиса, пишет The Guardian.

Во время десятиминутного выступления глава Белого дома назвал преступные группировки и «огромное количество наркотиков» главными причинами гибели многих тысяч американцев. Он также возложил ответственность за длящийся уже 18 день шатдаун на демократов. Те, в свою очередь, обвинили президента в «раздувании панических настроений».

«Это гуманитарный кризис. Кризис душ и кризис сердец», — заявил Трамп, описывая согражданам ситуацию на южной границе США. По его словам, существующая система позволяет «злобным койотам и жестоким бандам» охотиться на иммигрантов, особенно на женщин и детей.

Глава государства пытался убедить население в необходимости стены на границе с Мексикой, строительство которой стало едва ли не центральной темой его недолгой политической карьеры. При этом он старательно намекал, что его предложение имеет широкую народную поддержку, отмечает издание.

«Мы просто руководствуемся здравым смыслом. Стена на границе очень скоро окупится. Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США. — ИноТВ) превышает $500 млрд. в год. Это гораздо больше $5,7 млрд., запрашиваемых нами у конгресса», — подчеркнул Трамп.

Демократы в конгрессе незамедлительно дали отпор президенту. В совместной речи спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выступили категорично против стены и призвали Трампа возобновить работу правительственных учреждений.

«К сожалению, в большей части заявлений, которые мы услышали от президента Трампа на протяжении этого бессмысленного шотдауна, было полно дезинформации и даже злорадства. Президент Трамп должен прекратить удерживать американский народ в заложниках, перестать создавать кризисную ситуацию и возобновить работу правительство», — подчеркнула Пелоси.

«Большинство президентов использовали обращение из Овального кабинета для высоких целей. Действующий президент просто эксплуатирует овальный кабинет как фон, чтобы создать кризисную ситуацию, усилить страх и отвлечь внимание от переполоха в его администрации», — предположил Шумер.