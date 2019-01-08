NYT: Байден собирается бросить вызов Трампу из-за отсутствия «достойных демократов»

В ближайшее время бывший вице-президент США Джо Байден планирует принять решение о своём выдвижении на выборах 2020 года. По словам его союзников, политик не видит среди демократов кандидата, который мог бы составить реальную конкуренцию действующему главе Белого дома, пишет The New York Times.

В течение ближайших двух недель бывший вице-президент США Джозеф Байден должен принять окончательное решение о своём участии в выборах 2020 года. 76-летний политик считает, что другие демократы, мечтающие занять место в Белом доме, не смогут одолеть Дональда Трампа, пишет The New York Times.

«Если вам удастся меня убедить, что есть человек, который лучше меня, и сможет выиграть, то я с радостью откажусь от участия. Но я не вижу кандидата, который готов сделать всё необходимое для победы», — заявил Байден в приватной беседе со своими союзниками, которые поделились этой информацией с изданием.

Многие сторонники и практически все ведущие спонсоры Демократической партии живо интересуются политическими планами Байдена. Они стремятся найти кандидата, способного обставить действующего президента, который, по их мнению, «угрожает американской демократии».

«У него лучшие шансы обойти Трампа, никаких сомнений. По шкале от одного до десяти у него, вероятно, все 12», — рассуждает Том Карпер, сенатор от штата Делавэр и давний друг Байдена.

В то же время в партии растёт спрос на более прогрессивного лидера, который будет отражать всевозрастающее разнообразие демократической коалиции. Неясно, сможет ли Байден, который наверняка будет лидировать в начале предвыборной кампании, заручиться поддержкой этой группы.

Пока же скептицизм бывшего вице-президента относительно своих однопартийцев может оттолкнуть от него женщин и представителей меньшинств. Выдвижение белого мужчины также может рассердить некоторые демократов, которые спорят о том, сможет ли женщина возглавить США в 2020-ом после поражения Хиллари Клинтон.

Байден делает ставку на то, чтобы отбить у Трампа белых работяг на Среднем Западе. Таким образом он входит в противоречие с демократами, которые видят намного больший потенциал среди высокообразованных жителей предместий в бурно развивающихся южных штатах.

Спор о возможном участии Байдена в выборах иллюстрирует раскол между прагматическим и либеральным крылом Демократической партии. Некоторые сомневаются, что относительно умеренному кандидату удастся победить на праймериз благодаря призывам к единству и национальному примирению, а не в результате нападок на популизм.

В случае выдвижения Байдену, вероятно, придётся соперничать с множеством кандидатов-афроамериканцев и не меньшим количеством видных политиков-женщин. После того, как на промежуточных выборах в конгресс электоральная база демократов выдвинула на передний план культурно-этническое разнообразие, бывший экс-президент едва ли сможет что-то предложить избирателям, которые стремятся «изменить лицо президентства», заключает The New York Times.