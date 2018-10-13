Байден: Трамп смешивает американские ценности с грязью

Бывший вице-президент США Джо Байден, участвовавший в предвыборной кампании Демократической партии, резко раскритиковал Дональда Трампа. По словам политика, глава Белого дома пренебрегает американскими ценностями и разрушает государственные институты, чтобы получить неограниченную власть.
Бывший вице-президент Джо Байден «обрушился с ранее невиданной резкой критикой» в адрес Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома пренебрежительно относится к американским ценностям и подрывает государственные институты, чтобы «сосредоточить власть в своих руках», пишет The New York Times.
Байден сделал заявление во время обширного турне по Америке — от Калифорнии до Кентукки. Он выступает в поддержку демократов, участвующих в промежуточных выборах в конгресс, и, по-видимому, подбирает темы для своей потенциальной президентской кампании 2020 года, рассуждает издание.
«Он (Трамп. — ИноТВ) просто-напросто смешивает с грязью американские ценности тем, как он говорит о людях, как насмехается над ними, как их унижает. Я должен вам сказать: в его безумии есть определённый метод, потому что он хочет втянуть нас в эту толчею вместе с собой», — заявил Байден.
Он признал, что подход Трампа действует особенно эффективно на белых представителей рабочего класса в американской глубинке. Поэтому демократы должны попытаться вернуть себе голоса этих избирателей. В противном случае они вновь рискуют проиграть на президентских выборах.
По мнению Байдена, действующий президент США играет на недовольстве белых американцев мигрантами. Но этот «очень-очень старый метод» не позволит ему долго сохранять поддержку большинства, уверен политик.
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