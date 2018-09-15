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Politico: лоббист Манафорта призывал Обаму и Байдена «не дать русским украсть Украину у Запада»

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Один из лоббистов проукраинской кампании бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта встречался с бывшим президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом, пишет Politico со ссылкой на судебные документы. Как отмечает издание, в ходе этой встречи неназванный лоббист призвал своих собеседников «не допустить, чтобы Россия украла Украину у Запада».
Politico: лоббист Манафорта призывал Обаму и Байдена «не дать русским украсть Украину у Запада»
Reuters

Один из членов проукраинской кампании бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта встречался с на тот момент действующим президентом США Бараком Обамой и вице-президентом Джо Байденом в целях лоббирования, пишет Politico со ссылкой на опубликованные в пятницу судебные документы.

16 мая 2013 года некий член так называемой габсбургской группы, собранной Манафортом из бывших европейских политиков с целью оказать поддержку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, вместе с премьер-министром неназванной страны, провёл встречу с Обамой и Байденом, а также с другими высокопоставленными американскими чиновниками.
 
Бывший журналист Алан Фридман, оказавший Манафорту помощь в создании этой группы, сообщил тому, что после встречи этот неназванный политик призвал «не допустить, чтобы Россия украла Украину у Запада».
 
Ранее бывший глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт признал себя виновным в двух преступлениях в рамках расследования его попыток лоббирования. По версии обвинения, Манафорт в нарушение американского законодательства не зарегистрировался как лоббист интересов иностранного государства.
 
В рамках своей кампании по лоббированию Манафорт пытался убедить правительство США поддержать Януковича, который в то время подвергся международной критике по причине заключения под стражу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
 
В опубликованных ранее судебных документах говорилось о том, что члены габсбургской группы неоднократно встречались с членами и сотрудниками конгресса, а также с чиновниками администрации Обамы. Однако в эту пятницу стало известно о том, что Манафорт сумел добраться до высших эшелонов правительства США.
 
В документах имена члена габсбургской группы и премьер-министра не называются, однако 16 мая 2013 года Обама встречался с занимавшим на тот момент пост премьер-министра Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который находился в сопровождении главы Министерства иностранных дел этой страны Ахмета Давутоглу и руководителя турецкой разведки Хакана Фидана.
 
Кроме того, в материалах дела говорится, что Манафорт «составил схему, согласно которой евреи Обамы должны были оказать давление на администрацию», чтобы та в свою очередь поддержала Януковича. Пытаясь добиться своей цели, Манафорт сеял слухи о том, что «некий высокопоставленный член кабинета» Обамы, ранее критиковавший Януковича, «придерживался антисемитских взглядов, а также поддерживал Тимошенко, которая, в свою очередь вступила в политический союз с украинской партией с такими же убеждениями».
 
Хотя в судебных документах имя высокопоставленного члена кабинета Обамы и не называется, перед выборами 2012 года консервативные американские СМИ сообщали об обвинениях в антисемитизме, выдвигаемых в адрес бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон из-за её статьи в The New York Times, написанной в соавторстве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. В частности, в этой колонке авторы выразили беспокойство по поводу политической ситуации на Украине.
 
В октябре 2012 года издание Breibart сообщало, что «еврейский лидер, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что критическая колонка Клинтон в адрес украинского правительства поспособствовала «созданию неонацистского Франкенштейна и де-факто выдала карт-бланш госпоже Тимошенко». 
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Politico США Северная Америка
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