WSJ: Манафорт признал вину в заговоре против США

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признал свою вину в преступном сговоре против США, а также в сговоре по воспрепятствованию правосудию, передаёт The Wall Street Journal. Отмечается, что соглашение о признании вины отменяет начало второго уголовного процесса над Манафортом, связанного с его работой на Украине.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заявил в суде Вашингтона, что признает свою вину по двум обвинениям и и согласился сотрудничать с федеральными прокурорами, которые ведут расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, передаёт The Wall Street Journal.

Таким образом, Манафорт стал пятым помощником Трампа, признавшим свою вину признает свою вину в преступном сговоре против США, а также в сговоре по воспрепятствованию правосудию посредством оказания влияния на свидетелей.

Издание отмечает, что соглашение о признании вины отменяет второй уголовный процесс над Манафортом, который должен был начаться на следующей неделе и рассмотреть дополнительные обвинения, связанные с работой Манафорта на Украине.

По условиям сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером, экс-глава штаба должен будет возместить предполагаемый ущерб, согласившись на отчуждение четырёх многомилионных объектов недвижимости и содержимое нескольких банковских счетов.

The Wall Street Journalсообщает, что признание вины Манафортом усиливает давление на Трампа в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США. Так, бывший глава предвыборного штаба Манафорт присоединился к бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну в сотрудничестве с Робертом Мюллером в расследовании дела о связях России и предвыборной кампании нынешнего президента.

Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сделка «не имеет абсолютно никакой связи» с Дональдом Трампомили предвыборной кампанией 2016 года. А адвокат президента Рудольф Джулианиподчеркнул, что Трамп «не сделал ничего плохого», передаёт The Wall Street Journal.