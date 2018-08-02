Fox News: суд над Манафортом не имеет отношения к «сговору» с Россией — это попытка добраться до Трампа

Бывшего главу избирательного штаба Трампа, Пола Манафорта, судят по обвинениям, которые были отвергнуты Минюстом ещё восемь лет назад. По мнению аналитика Fox News, спецпрокурор Мюллер оказывает на Манафорта максимальное давление, чтобы заставить его дать показания против Дональда Трампа.

Если команда спецпрокурора Боба Мюллера проиграет это дело, будут ли проблемы у российского расследования? Белый дом заявляет, что оно не имеет никакого отношения к сговору с Россией, а адвокат президента Руди Джулиани называет его (расследование. — ИноТВ) «нелегитимным». Чтобы разобраться во всём этом, обратимся к старшему аналитику Fox News по вопросам права — судье Эндрю Наполитано.



Вас удивило то, что судья выступил с таким комментарием?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, старший аналитик Fox News по вопросам права: Я был в шоке. У судей есть неписаное правило: не прерывать вступительное и заключительное слово. Если только в нём не говорится что-то совсем уж неправильное, что может извратить судебный процесс.



Но этот судья не в восторге от государственного обвинения. Это тот самый федеральный судья, который, по сути, сказал обвинителям в зале суда: «Боб Мюллер послал вас сюда, чтобы надавить на этого парня, — указывает на Манафорта, — чтобы добиться от него информации, с помощью которой можно было бы предъявить обвинение президенту США, поставить его в неловкое положение или провести импичмент. И я не хочу иметь к этому никакого отношения». А потом они убедили его, что это дело законно, поэтому делу и был дан ход.



Итак, есть два аргумента. Первый: судья прав. Единственная причина судебного преследования Манафорта — это их желание… Два суда, два месяца в одиночном заключении — они оказывают на него, пожалуй, самое большое давление, какое только можно законно оказать на невиновного человека! Они хотят, чтобы он рассказал им что-то о Дональде Трампе, — они сами не знают что. Другой аргумент заключается в том, что они прокуроры. Если они ищут сговор с Россией, а натыкаются на банковское мошенничество, они не могут закрыть на это глаза! Они должны продолжать копать и выступить в роли обвинителей по делу о банковском мошенничестве.



Это отчасти и вызывает недовольство спецпрокурором.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да.



Как вы и говорили с самого начала. Потому что что-нибудь да найдётся в процессе…



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да. Адвокаты Пола Манафорта — бывшие федеральные прокуроры. По своим талантам и опыту они ничуть не уступают противоположной стороне. И вот один из их аргументов. Восемь лет назад федеральные власти — федеральные прокуроры и агенты ФБР — проводили следствие в отношении Пола Манафорта на основании тех же самых фактов и оправдали его! И кто был тот молодой прокурор, который принял это решение? Род Розенстайн! Который теперь руководит Минюстом! И они пригрозили вызвать заместителя генерального прокурора Розенстайна в качестве своего первого свидетеля. Чтобы он изложил присяжным все причины, которыми он руководствовался, когда отказался от предъявления этих же обвинений в суде восемь лет назад.



Как вы думаете, они чего-то от него добились? Команда Мюллера получила то, чего хотела, или в чём нуждалась, или на что надеялась?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: От Пола Манафорта?



От Пола Манафорта. Что бы то ни было.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Конечно же, нет! Сегодня утром… то есть сегодня днём у дверей суда, после подбора присяжных и до вступительных заявлений, адвокат Манафорта сказал прессе: «Никаких сделок, мы ни о чём не будем договариваться, мы ничего им не дадим. Пусть дело рассмотрят присяжные — и будь что будет».



Сговор… Кстати, «сговор» — очень плохое слово. Сам термин не имеет никакого смысла!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Я так рад, что вы это сказали! Вы знаете, что каждый четверг я публикуюсь на Fox News. Я публикуюсь и в других СМИ. И на этой неделе моя статья — о том, что «сговор» — это голливудский и медийный термин. Преступлением является заговор — договорённость о совершении преступления, вне зависимости от того, было ли оно совершено. И когда Руди Джулиани заявляет: «Нет такого преступления, как сговор», — он прав. Но это просто неправильно выбранное слово.



Можно задать вам следующий вопрос? Касательно сговора: левые утверждают, что эта встреча Дональда-младшего с российским адвокатом каким-то образом «доказывает» сговор, хоть вам и не нравится этот термин… Но в то же самое время, господин судья, сторонники Хиллари отправились прямиком в Россию, за границу, и заплатили разведке, чтобы та накопала «грязь» на Дональда Трампа. Если первое является сговором, то почему второе таковым не является?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Опять-таки, это заговор, а не сговор.



Да.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Но я уже полтора года выражаю недовольство тем, что Минюст закрывает глаза на многочисленные преступления Хиллари Клинтон. Заявление Джима Коми о том, что суда над ней не будет, не накладывает на них никаких обязательств. Как и решение (бывшего генпрокурора США. — ИноТВ) Лоретты Линч не доводить дело до суда. Но они не хотят этого касаться!



Ясно. Господин судья, рада была вас видеть.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Всегда пожалуйста, Триш!



Дата выхода в эфир 31 июля 2018 года.