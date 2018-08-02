Fox News: суд над Манафортом не имеет отношения к «сговору» с Россией — это попытка добраться до Трампа
Если команда спецпрокурора Боба Мюллера проиграет это дело, будут ли проблемы у российского расследования? Белый дом заявляет, что оно не имеет никакого отношения к сговору с Россией, а адвокат президента Руди Джулиани называет его (расследование. — ИноТВ) «нелегитимным». Чтобы разобраться во всём этом, обратимся к старшему аналитику Fox News по вопросам права — судье Эндрю Наполитано.
Вас удивило то, что судья выступил с таким комментарием?
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, старший аналитик Fox News по вопросам права: Я был в шоке. У судей есть неписаное правило: не прерывать вступительное и заключительное слово. Если только в нём не говорится что-то совсем уж неправильное, что может извратить судебный процесс.
Но этот судья не в восторге от государственного обвинения. Это тот самый федеральный судья, который, по сути, сказал обвинителям в зале суда: «Боб Мюллер послал вас сюда, чтобы надавить на этого парня, — указывает на Манафорта, — чтобы добиться от него информации, с помощью которой можно было бы предъявить обвинение президенту США, поставить его в неловкое положение или провести импичмент. И я не хочу иметь к этому никакого отношения». А потом они убедили его, что это дело законно, поэтому делу и был дан ход.
Итак, есть два аргумента. Первый: судья прав. Единственная причина судебного преследования Манафорта — это их желание… Два суда, два месяца в одиночном заключении — они оказывают на него, пожалуй, самое большое давление, какое только можно законно оказать на невиновного человека! Они хотят, чтобы он рассказал им что-то о Дональде Трампе, — они сами не знают что. Другой аргумент заключается в том, что они прокуроры. Если они ищут сговор с Россией, а натыкаются на банковское мошенничество, они не могут закрыть на это глаза! Они должны продолжать копать и выступить в роли обвинителей по делу о банковском мошенничестве.
Это отчасти и вызывает недовольство спецпрокурором.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да.
Как вы и говорили с самого начала. Потому что что-нибудь да найдётся в процессе…
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да. Адвокаты Пола Манафорта — бывшие федеральные прокуроры. По своим талантам и опыту они ничуть не уступают противоположной стороне. И вот один из их аргументов. Восемь лет назад федеральные власти — федеральные прокуроры и агенты ФБР — проводили следствие в отношении Пола Манафорта на основании тех же самых фактов и оправдали его! И кто был тот молодой прокурор, который принял это решение? Род Розенстайн! Который теперь руководит Минюстом! И они пригрозили вызвать заместителя генерального прокурора Розенстайна в качестве своего первого свидетеля. Чтобы он изложил присяжным все причины, которыми он руководствовался, когда отказался от предъявления этих же обвинений в суде восемь лет назад.
Как вы думаете, они чего-то от него добились? Команда Мюллера получила то, чего хотела, или в чём нуждалась, или на что надеялась?
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: От Пола Манафорта?
От Пола Манафорта. Что бы то ни было.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Конечно же, нет! Сегодня утром… то есть сегодня днём у дверей суда, после подбора присяжных и до вступительных заявлений, адвокат Манафорта сказал прессе: «Никаких сделок, мы ни о чём не будем договариваться, мы ничего им не дадим. Пусть дело рассмотрят присяжные — и будь что будет».
Сговор… Кстати, «сговор» — очень плохое слово. Сам термин не имеет никакого смысла!
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Я так рад, что вы это сказали! Вы знаете, что каждый четверг я публикуюсь на Fox News. Я публикуюсь и в других СМИ. И на этой неделе моя статья — о том, что «сговор» — это голливудский и медийный термин. Преступлением является заговор — договорённость о совершении преступления, вне зависимости от того, было ли оно совершено. И когда Руди Джулиани заявляет: «Нет такого преступления, как сговор», — он прав. Но это просто неправильно выбранное слово.
Можно задать вам следующий вопрос? Касательно сговора: левые утверждают, что эта встреча Дональда-младшего с российским адвокатом каким-то образом «доказывает» сговор, хоть вам и не нравится этот термин… Но в то же самое время, господин судья, сторонники Хиллари отправились прямиком в Россию, за границу, и заплатили разведке, чтобы та накопала «грязь» на Дональда Трампа. Если первое является сговором, то почему второе таковым не является?
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Опять-таки, это заговор, а не сговор.
Да.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Но я уже полтора года выражаю недовольство тем, что Минюст закрывает глаза на многочисленные преступления Хиллари Клинтон. Заявление Джима Коми о том, что суда над ней не будет, не накладывает на них никаких обязательств. Как и решение (бывшего генпрокурора США. — ИноТВ) Лоретты Линч не доводить дело до суда. Но они не хотят этого касаться!
Ясно. Господин судья, рада была вас видеть.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Всегда пожалуйста, Триш!
Дата выхода в эфир 31 июля 2018 года.
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