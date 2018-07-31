AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту

Национальный комитет Демократической партии и кампания Хиллари Клинтон отказались предоставить ФБР компьютеры, якобы «взломанные» русскими, — но это не помешало агентству выдвинуть обвинения в адрес 12 россиян, пишет American Thinker. Однако, как отмечает журнал, демократы пошли ещё дальше и стёрли практически все данные, которые должны были быть приобщены к делу о «российском вмешательстве». Всё это наводит на мысль, что «американцам кто-то врёт», — и вопросы в первую очередь возникают к ФБР и Минюсту США.

«Неужели никого не удивляет то, что ФБР предъявило обвинения 12 россиянам во взломе компьютеров, которые национальный комитет Демократической партии (НКДП) и Хиллари Клинтон отказались ему показывать? Бывший директор ФБР Джеймс Коми, свидетельствуя перед сенатским комитетом по разведке, заявил: «В рамках расследования взлома, осуществлённого русскими, бюро отправило запрос на прямой доступ к почтовым серверам национального комитета Демократической партии и другим взломанным устройствам. Но в нём ему было отказано», — пишет American Thinker.

«Загадка»: если ФБР не смогло получить доступ к компьютерам, то почему они решили, что их взломали именно русские»? — задаётся вопросом журнал.

Хиллари Клинтон напрямую или косвенно приказала начисто стереть все данные с компьютеров и разбить все её телефоны. Программисты Клинтон воспользовались для удаления данных находящимся в свободном доступе программным обеспечением, чтобы, по выражению конгрессмена Трея Гауди, «даже сам господь не смог ничего прочитать».

«Американцам кто-то врёт», — делает вывод American Thinker.

The Washington Free Beacon сообщал, что CNN подтвердил: члены избирательной кампании Клинтон разбивали телефоны молотками. В то же время, по данным The Washington Examiner, один подрядчик Клинтон удалил письма, которые должны были быть приобщены к материалам дела, а также отказался отвечать на важные вопросы ФБР о том, что он делал и почему.

«Все эти загадки подводят нас к главному вопросу: если у ФБР никогда не было доступа к НКДП, компьютерам или телефонам кампании Клинтон, то как оно могло идентифицировать 12 русских, которым предъявили обвинения незадолго до саммита (в Хельсинки. — ИноТВ)», — задаётся вопросом интернет-издание.

Может показаться, что для обвинения кого-либо во взломе, нужно сначала это доказать, изучив содержимое компьютеров на предмет улик. Если же улик нет, то никакие разговоры не превратят эти заявления в правду. Американцы хотели бы взглянуть на факты, считает American Thinker.

Ранее The Daily Caller сообщила, что ФБР согласилось уничтожить ноутбук помощницы Клинтон Черил Миллс в обмен на её судебный иммунитет. Однако агенты ФБР, на которых была возложена эта задача, отказались это делать. И нет никаких намёков на то, что ФБР или команда Мюллера каким-либо образом его использовала.

«Какой невероятный поворот: предполагаемые хорошие парни не могут или не хотят замечать то, что находится прямо у них перед глазами. 33 тысячи писем, которые должны были сыграть роль свидетельства, уничтожаются, но ничего не происходит», — отмечает журнал.

Огромная компьютерная система НКДП стирается, а ФБР сообщают, что они не могут ознакомиться с данными, которые им требуются для выяснения деталей произошедшего. «Что же сказали на это хорошие парни? Они выступили с протестом и потребовали, чтобы им дали взглянуть на компьютеры? Нет. Они просто прошли мимо, не обращая внимание на случившееся», — подчёркивает American Thinker.

Это очень серьёзный поворот. Американцы ничего не узнают о взломанных данных, потому что все они были стёрты.

На данный момент нет никаких доказательств того, что русские взломали НКДП и компьютеры кампании Клинтон, а затем отправили данные кому-то ещё. Кроме того, нет доказательств и того, что российское или какое-то другое правительство изменило баланс голосов во время выборов. По поводу роли Министерства юстиции и ФБР в этом заговоре ещё можно задать большое количество вопросов.

Однако исход промежуточных выборов может изменить вектор расследования. Если республиканцы не только удержат за собой места в палате представителей, но и усилят позиции в сенате, то Минюст ждут перемены. При таком исходе стоит ждать отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса, прихода на его место другого человека и, следовательно, поворота в деле, подводит итог American Thinker.