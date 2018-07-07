AT: если в 2020 году победит Клинтон, свободных выборов в США, возможно, больше никогда не будет

American Thinker сообщает, что Хиллари Клинтон приняла решение баллотироваться на пост президента США в 2020 году. При этом электронный журнал отмечает, что если в 2020 году победу одержит Клинтон, свободных выборов в США, возможно, больше никогда не будет.

Хиллари Клинтон приняла решение участвовать в президентских выборах 2020 года в США, сообщает American Thinker.

Американский электронный журнал отмечает, что с поражением на выборах 2016 года, Клинтон активно взялась за свою предвыборную кампанию. Проведение кампании в поддержку Клинтон «Я с ней» продолжается практически по всему миру. При этом послание остаётся прежним: «Трамп —расист и сексист», а его сторонники достойны сожаления. Кроме того, Клинтон не устаёт повторять, что она стала победительницей народного голосования, но была лишена своего «места в истории» коллегией выборщиков США.

Автор статьи полагает, что у Клинтон есть все шансы одержать победу на внутрипартийных выборах Демократической партии, заполучив 25% голосов, в то время как остальные десять кандидатов получат по 5-10% голосов каждый. Именно так кандидатом от республиканцев стал Трамп, имея большое число сторонников и переманивая на свою стороны тех, кто поддерживал выбывающих из гонки кандидатов. Кроме того, демократы уже упорно трудятся над тем, чтобы склонить жителей колеблющихся штатов в пользу своей партии.

Клинтон, вероятнее всего, станет единственным кандидатом, чья кампания будет привлекать большие денежные средства, а также сможет рассчитывать на широкую поддержку американских СМИ. Более того, средства массовой информации не устанут повторять о российском вмешательстве в выборы 2016 года и о том, какое важное дело делает Клинтон для всех женщин.

Кроме того, поддержку Клинтон, как и в 2016 году, может оказать комитет Демократической партии в обмен на финансирование.

При этом отмечается, что для Клинтон выборы 2020 года, к которым она подойдёт в возрасте 73 лет станут последним шансом, так как, вероятнее всего, демократы отвергнут её кандидатуру в 2024 году в силу того, что ей на тот момент исполнится 77 лет.

Автор статьи отмечает, что растущие экономика и популярность Трампа, по мнению демократов, могут обеспечить ему победу на предстоящих выборах, на которых Клинтон может стать «пушечным мясом». При этом за ещё четыре года Демократическая партия сможет привлечь новых сторонников для победы на выборах 2024 года с новым кандидатом.

При этом, автор полагает, что демократы могут прибегнуть к мошенническим способам обеспечения победы Клинтон на выборах. И «если она одержит победу, свободных выборов в США, возможно, больше никогда не будет», так как она не позволит агентам ФБР или Налоговому управлению США повлиять на следующее президентское голосование.

American Thinker отмечает, что Клинтон ещё не сказала своё последнее слово. «В 2020 году патриотам, возможно, снова придется сплотиться, чтобы спасти Америку от окончательного поражения от теперь уже открыто радикальной социалистической Демократической партии во главе с Хиллари Клинтон», — предупреждает автор статьи.