WP: Клинтон назвала работу мечты — у Цукерберга появился повод волноваться

Во время выступления в Гарвардском университете Хиллари Клинтон заявила, что могла бы представить себя на посту генерального директора Facebook, передаёт The Washington Post. Отмечается, что это связано с той властью, которой обладает социальная сеть над информационным потоком во всём мире.

Когда Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах 2016 года, множество людей стали задаваться вопросом, на что же в этот раз обратит свой взор бывший кандидат в президенты, пишет The Washington Post.



Выступая в Гарвардском университете, Клинтон в ответ на вопрос, в какой компании она хотела бы занять пост генерального директора, заявила, что выбрала бы Facebook.



По словам Клинтон, её выбор связан с той властью, которой обладает социальная сеть над информационным потоком во всём мире.



«Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей, но большинство людей в нашей стране узнают новости, правдивые или нет, из Facebook», — заявила Клинтон.



Издание напоминает, что Facebook, на ряду с Google и Twitter, оказался в центре скандала, связанного с тем, какую роль платформы сыграли в распространении «дезинформации и российской государственной пропаганды».



Однако, в отличие от двух других компаний, Facebook стал объектом серьёзной критики после того, как стало известно об утечке персональных данных миллионов его пользователей. Недавно социальная сеть объявила об изменениях в своей политике, призванных искоренить дезинформацию, обеспечить большую прозрачность и ужесточить политику приватности.



При этом Клинтон назвала данные проблемы «неожиданными последствиями их бизнес модели». «Лично я надеюсь, что они сделают всё правильно, потому что для нашей демократии очень важно, чтобы люди получали точную информацию для принятия решений», — приводит The Washington Post слова Клинтон.

Комментарии читателей на сайте The Washington Post:

Wpcommentary: Вот что ответила Клинтон, когда её спросили о том, как она чистит свой жёсткий диск:





«Что, тряпочкой или ещё чем-то?» — переспросила Клинтон на пресс-конференции в прошлом месяце. «Я вообще не знаю, как это технически делается».





Мне кажется, она не сможет руководить технической компанией. Хотя она, вероятно, знает, как брать взятки с публичных должностных лиц через фонд.

Theshadowknows: Хиллари, пожалуйста, просто тихо уйди. Будь бабушкой. Напиши книгу, которую купят твои преданные фанаты. Посмотри, какой пример подаёт Обама, а его точно любят и уважают больше.

pat_richmond: Учитывая, что республиканцы не верят, что Россия повлияла на выборы, но легко верят в то, что Хиллари ела детей и руководила организацией педофилов в пиццерии в Вашингтоне, я бы сказал, что Путин выиграл эти выборы честно и справедливо, и Трамп именно тот президент, которого США заслуживают.





«Кто может заставить вас верить в абсурдные вещи, тот может заставить вас совершать зверства».





Вольтер



rbx3: Она знает, что Facebook — огромная машина по производству денег, которая делает то же, что обычно делают политики: продаёт доступ к людям.