WP: Клинтон назвала работу мечты — у Цукерберга появился повод волноваться
Когда Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах 2016 года, множество людей стали задаваться вопросом, на что же в этот раз обратит свой взор бывший кандидат в президенты, пишет The Washington Post.
Выступая в Гарвардском университете, Клинтон в ответ на вопрос, в какой компании она хотела бы занять пост генерального директора, заявила, что выбрала бы Facebook.
По словам Клинтон, её выбор связан с той властью, которой обладает социальная сеть над информационным потоком во всём мире.
«Это крупнейшая новостная платформа в мире. Мы можем слушать гениальных, опытных писателей, таких как Дэвид Игнатиус и пытаться быть в курсе новостей, но большинство людей в нашей стране узнают новости, правдивые или нет, из Facebook», — заявила Клинтон.
Издание напоминает, что Facebook, на ряду с Google и Twitter, оказался в центре скандала, связанного с тем, какую роль платформы сыграли в распространении «дезинформации и российской государственной пропаганды».
Однако, в отличие от двух других компаний, Facebook стал объектом серьёзной критики после того, как стало известно об утечке персональных данных миллионов его пользователей. Недавно социальная сеть объявила об изменениях в своей политике, призванных искоренить дезинформацию, обеспечить большую прозрачность и ужесточить политику приватности.
При этом Клинтон назвала данные проблемы «неожиданными последствиями их бизнес модели». «Лично я надеюсь, что они сделают всё правильно, потому что для нашей демократии очень важно, чтобы люди получали точную информацию для принятия решений», — приводит The Washington Post слова Клинтон.
rbx3: Она знает, что Facebook — огромная машина по производству денег, которая делает то же, что обычно делают политики: продаёт доступ к людям.