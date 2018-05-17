Fox News: Facebook начинает выбраковку новостей, «не заслуживающих доверия»

Содержание новостных лент пользователей Facebook теперь будет зависеть от того, насколько тот или иной канал «заслуживает доверия», сообщает Fox News. Представители социальной сети уверяют, что речь идёт не о цензуре, а о борьбе с «фейковыми новостями».

Похоже, IT-компаниям недостаточно знать, что вы делаете. А они это знают! Они всё больше стремятся к контролю над тем, что вы делаете, что вы видите и что вы думаете. Во время недавней встречи с инвесторами руководитель Facebook Марк Цукерберг объявил, что его компания оценивает новостные каналы и издания по тому, насколько они «заслуживают доверия». Те, к которым доверия меньше, бракуются новостной лентой Facebook. Заметьте, речь идёт о том, насколько им доверяет Facebook. Не вы, а Марк Цукерберг и его заместители!



Тем временем Twitter внедряет систему, удаляющую твиты, которые он сочтёт «травлей», даже если эти твиты на самом деле не нарушают никаких правил. Другими словами, в случае несогласия Twitter с политической направленностью этих твитов.



Сегодня с нами Бретт Ларсон — ведущий Fox News Headlines 24/7. Он расследует деятельность IT-гигантов для нашей программы, за что я ему благодарен.



БРЕТТ ЛАРСОН, ведущий Fox News: Рад быть с вами, Такер! Последние несколько дней мы расследовали эту историю с изменением политики Facebook в отношении источников новостей в пользовательских новостных лентах. Как вы уже сказали, на встрече с руководителями СМИ, от The New York Times до News Corp., компании-учредителя Fox News, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что они будут полагаться на опрос пользователей, чтобы установить, какие источники новостей, цитирую, «пользуются доверием у широких масс».



Ранее, в начале месяца, состоялась конференция программистов Facebook F8. Для соцсети-гиганта это одно из многочисленных изменений, направленных на борьбу с фейковыми новостями, фальшивыми учётными записями и ботами, способствующими распространению ложной информации и усилению её эффекта.



Сегодня я побеседовал с Facebook. Меня заверили, что это не попытка подвергнуть цензуре какие-либо идеи или убеждения. По их словам, оценка доверия к произвольно взятым материалам происходит часто, чтобы сайты получали по справедливости.



Вот как это работает. Пользователю предлагают простой вопрос о новостном сайте: «Знаком ли вам этот сайт?» Можно ответить «да» или «нет». Если «да», то следом предлагается оценить по пятибалльной шкале, насколько сайт заслуживает доверия. Но как насчёт фальшивых пользователей, поднимающих уровень доверия к новостному сайту, который этого не особо заслуживает? Только в этом году Facebook удалил более полумиллиарда фальшивых учётных записей!



Далее. Заголовки вроде «Они остановились и помогли этой собаке. То, что было дальше, вас удивит…» не будут получать оценок в вашей новостной ленте. Потому что изменения направлены также и против так называемых заголовков-ловушек, чтобы уделить больше места новостям, особенно местным.



Будут ли платить тем, кто предоставляет новости? Нет. Операторы кабельной связи платят за показ каналов — например Fox — своим клиентам. Но когда мы спросили Facebook, будут ли они делать так же, интернет-гигант ответил, что не видит необходимости. Несмотря на то что они вновь делают приоритетом местные новости, и, казалось бы, такой доход вдохнул бы новую жизнь в местные газеты и новостные каналы, которым непросто поддерживать интерес и окупаемость в цифровую эпоху.



И вот что я скажу, Такер. Эти изменения не поднимут нам настроение. Если мы будем видеть больше новостей от друзей и меньше от новостных сайтов, наше настроение только ухудшится. Потому что мы будем сравнивать себя со своими друзьями и ровесниками и видеть то, что мы упускаем. Вечеринки и потрясающие отпуска, которых у нас нет. Такер? (Смеются.) Это всё, что нам нужно. Мы не хотим быть в курсе, чтобы не расстраиваться!



Может быть, нам нужно отдохнуть от социальных сетей.



БРЕТТ ЛАРСОН: Думаю, нам всем это нужно!



Дата выхода в эфир 15 мая 2018 года.