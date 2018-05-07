WSJ: сенаторы-демократы собираются показать американцам, как ими манипулировала Россия через Facebook

Демократы из комитета по разведке сената США готовятся опубликовать 3 тыс. «связанных с Россией рекламных объявлений», которые были размещены на Facebook, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. Это поможет создать более масштабную картину того, как социальными сетями манипулировали во время и после президентских выборов 2016 года, говорится в статье.

Рекламные объявления, которые компания Facebook идентифицировала как «купленные прокремлёвским Агентством интернет-исследований», могут быть опубликованы уже на этой неделе. Однако вполне вероятно, что публикация материалов может быть перенесена на следующую неделю или на более поздний срок, поскольку Facebook и демократы всё ещё спорят о том, сколько информации о пользователях, поставивших лайк, поделившихся этими объявлениями или прокомментировавших их, необходимо отредактировать.

В рамках этой инициативы будет показано то, как выглядели эти объявления, на какие группы они были нацелены, сколько стоили и сколько пользователей Facebook их посмотрели.

«У нас продолжается обсуждение с Facebook, и мы надеемся в течение нескольких дней заполучить окончательно отредактированные рекламные объявления, — заявил республиканец от штата Калифорния Адам Шифф через своего официального представителя. — Как только мы их получим, мы собираемся поделиться ими с общественностью».

Эта новость о публикации рекламных объявлений появилась уже после того, как республиканцы из комитета по разведке сената США завершили расследование деятельности России во время выборов 2016 года. В докладе комитета было сделано заключение, что никаких признаков сговора между предвыборным штабом Трампа и русскими не было. Однако этот вывод вызвал негодование среди демократов, которые заявили, что расследование отнюдь не завершено.