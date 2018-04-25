Возмутитель спокойствия Facebook: я не российский шпион

Научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган, выступивший в лондонском парламенте, на прошлой неделе рассказал в интервью BuzzFeed, что, вопреки обвинениям со стороны американских СМИ, вовсе не является «российским шпионом». Коган, который, по некоторым данным, стоит за крупной утечкой данных десятков миллионов пользователей Facebook, признался, что жалеет о некоторых своих действиях, но подчеркнул, что не считает себя единственным, кто занимался сбором данных.

Александр Коган — британский учёный-психолог, которого ряд СМИ назначил главным виновным в скандале с утечкой личных данных миллионов пользователей Facebook — не считает себя «российским шпионом». Об этом, а также о своей работе, которая, как считается, и привела к утечке, он рассказал в серии интервью BuzzFeed на прошлой неделе перед своей поездкой в Лондон: там 32-летнему сотруднику Кембриджского университета предстояло во вторник выступить перед британским парламентом, где он должен был разъяснить, повлияла ли его работа на выборы в разных странах и на референдум о брексите в Соединённом Королевстве.

Как отмечается в материале BuzzFeed, считается, что именно Коган сыграл главную роль в скандале с Cambridge Analytica — политтехнологической компанией, которая, как выяснилось в прошлом месяце, собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook без их ведома. По данным издания, для этого было использовано разработанное Коганом приложение-опросник, позволявшее людям, имеющим аккаунт в Facebook, за деньги проходить различные тесты; программа, как обнаружилось впоследствии, тайно собирала данные не только пользовавшихся ею людей, но и их друзей. Хотя в итоге приложение было удалено из Facebook, Коган позже продал собранные им данные компании SCL Elections, компании-учредителю Cambridge Analytica, говорится в материале.

В беседе с корреспондентом BuzzFeed Коган признал, что нарушил правила Facebook, собрав и передав личные данные пользователей третьей стороне, но подчеркнул, что СМИ относятся к нему несправедливо, поскольку он был лишь одним из многих людей, занимавшихся подобными вещами. Кроме того, психолог отметил, что публицисты упустили главное — а именно, что различные компании уже много лет следят за пользователями при помощи инструментов Facebook.

Исследователь опроверг информацию о том, что Cambridge Analytica удалось на основе переданных ей данных создать эффективную модель для предсказания поведения людей, назвав подобные утверждения «чепухой». «Люди забеспокоились по поводу этой истории только сейчас потому, что думают, что это могло повлиять на исход выборов или что их сознанием можно управлять, а насчёт этого волноваться всерьёз не стоит», — отметил он в беседе с корреспондентом BuzzFeed.

Образ Когана в СМИ ещё до его выступления в британском парламенте менялся без его личного участия, говорится в статье. Так, например, в Facebook, на которую исследователь планирует подать в суд за клевету, заявили, что он попрал этические нормы, поскольку использовал своё приложение для сбора личных данных, заявляя, что они использовались в научных целях, а затем передал их Cambridge Analytica. Сам Коган в интервью BuzzFeed опроверг и это, заявив, что приложение, где любой пользователь мог получить $4 за прохождение опросов, не имело отношения к его научной деятельности в Кембридже и прямо сообщало пользователям о том, что предоставленные ими данные будут использоваться в коммерческих целях.

Психолог также отметил, что его связывают с Facebook гораздо более тесные отношения, чем об этом говорят представители компании: так, ранее он выступил одним из авторов научной работы на основе данных, предоставленных ему Facebook, несколько раз посещал калифорнийскую штаб-квартиру компании, где читал её сотрудникам лекции по бихевиоризму, а также в ноябре 2015 года был на неделю нанят социальной сетью в качестве консультанта.

Наконец, Коган, по собственному признанию, написал «как минимум десяток» научных работ вместе с сотрудником Facebook Джозефом Чэнселлором и вместе с ним создал компанию Global Science Research (GSR), которая и вела сбор злополучных личных данных для Cambridge Analytica. Сегодня Чэнселлор занимает пост руководителя отдела исследований в принадлежащей Facebook платформе Instagram — и, по словам Когана, во время собеседования на эту должность в конце 2015 года его бывший партнёр отнюдь не скрывал свою деятельность в GSR. Коган сообщил Buzzfeed, что до сих пор видит в Чэнселлоре друга и не считает, что он должен терять работу, но видит в его ситуации пример «лицемерия» со стороны Facebook. Как подчёркивается в материале Buzzfeed, руководство соцсети заблокировало аккаунты Когана в Facebook и Instagram и регулярно осыпало его обвинениями, появлявшимися в газетной рекламе, в официальных заявлениях соцсети и даже в состоявшемся в этом месяце выступлении главы компании Марка Цукерберга. В Facebook, в свою очередь, не отрицают, что ранее сотрудничали с Коганом, но подчёркивают, что между 2013-м и 2015 годом руководство компании не знало о его работе на Cambridge Analytica, говорится в статье.

Отвечая на вопрос о том, почему он вообще вступил в деловые отношения с SNL Elections, Коган признался, что теперь жалеет об этом, но на тот момент считал, что подобные данные не могут повлиять на результаты выборов. По его словам, он знал, что данные будут использоваться в политических целях и скорее всего попадут к Республиканской партии, но был уверен, что подобное является нормальной практикой. «Если вспоминать, в прошлый раз данные на Facebook собирал предвыборный штаб Барака Обамы [в 2012 году], и этих людей за подобное нахваливали», — пояснил он. Как отмечается в материале BuzzFeed, штаб Обамы действительно похожим образом собирал личные данные пользователей, но там это делали исключительно с разрешения пользователей, а полученную информацию третьим лицам не передавали, тогда как компания Когана именно этим и занималась. Сам исследователь теперь утверждает, что не знал, что это против правил Facebook, и признаёт, что не должен был так поступать, говорится в статье.

Эта оплошность дорого обошлась психологу: из-за приобретённой им репутации Коган, получивший степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, а докторскую — в университете Гонконга, вряд ли сможет в будущем найти работу, связанную с наукой, когда летом закончится его контракт с Кембриджским университетом, да и большинство компаний будут опасаться с ним работать. Стартап Когана Philometrics уже сейчас не может найти финансирование и, вероятно, тоже окажется в тупике, констатирует автор материала.

Хотя исследователь и выдерживает «профессиональные последствия», его всё же до сих пор беспокоят нападки личного характера, пишет BuzzFeed. Освещая скандал, ряд западных СМИ постоянно делал акцент на том, что он может быть как-то связан с Россией, указывая на то, что он в прошлом недолго проработал в Санкт-Петербургском университете и что он родился в Молдавии в те годы, когда она была частью СССР. «Мне кажется, люди прозрачно намекают на то, что я — российский шпион, не приводя никаких доказательств, — отвечал на это психолог в интервью BuzzFeed. — Появлялись и такие любители теорий заговора, которые были убеждены, что я и есть то самое недостающее звено между Трампом и Россией».

В числе людей, «разжигающих это пламя», — бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, с откровений которого в СМИ и начался весь скандал. Уайли, в том числе, утверждал, что данные, добытые Коганом, «ходили между Лондоном и Россией», а компания исследователя «также работала над кое-какими проектами в России для русских». Такие утверждения Уайли сам Коган в интервью BuzzFeed назвал «русофобскими» и «глубоко безответственными», подчеркнув, что его научная работа в Санкт-Петербурге не имела никакого отношения к Cambridge Analytica. Что же до его прошлого, Коган поведал корреспонденту BuzzFeed, что он переехал в США из Москвы вместе с семьёй, когда ему было ещё семь, поскольку его отцу, жившему с солдатами российской армии, «угрожали убийством по антисемитским мотивам».