Verge: Цукерберг не уберёг данные не только миллионов пользователей Facebook, но и свои личные

В скандале вокруг утечки данных 87 млн пользователей Facebook обнаружилась новая информация, вызвавшая очередную волну сомнений в надёжности социальной сети. Как сообщает The Verge, глава компании Марк Цукерберг признал, что его личные данные также оказались среди похищенных и попали в распоряжение третьей стороны.
На протяжении нескольких недель социальной сети Facebook приходится справляться с последствиями утечки данных 87 млн пользователей, в конечном итоге попавших в базу компании Cambridge Analytica, пишет The Verge. Однако во время выступления Марка Цукерберга в комитете палаты представителей выяснилось, что он лично связан с этой утечкой: по-видимому, руководитель Facebook сам стал одним из многих пользователей, чьи данные были собраны через приложение, отмечается в статье.
Это выяснилось благодаря серии вопросов конгрессмена из Калифорнии Анны Эшу, призвавшей Facebook более серьёзно подойти к конфиденциальности данных. На вопрос о том, были ли его личные данные среди тех, которые попали в распоряжение третьей стороны, Цукерберг дал утвердительный ответ, сообщает издание.
Как пишет The Verge, пока неясно: установил Цукерберг приложение thisiyourdigitallife или его данные были похищены через профиль одного из его друзей, использовавшего это приложение. Тем не менее в итоге даже такое личное участие Цукерберга в скандале вызвало новую волну серьёзных опасений по поводу платформы Facebook.
На этой неделе социальная сеть начала отправлять уведомления тем пользователям, профили которых пострадали от утечки данных. Также соответствующая информация доступна на специальной справочной странице, отмечает The Verge.
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