Financial Times: восстановить доверие пользователей к Facebook пока не удаётся

Марку Цукербергу не удалось своими показаниями в конгрессе США вернуть доверие пользователей к Facebook, передаёт Financial Times. По данным опросов, сегодня менее четверти пользователей уверены в сохранности своих персональных данных при использовании социальной сети. При этом, как отмечает издание, большинство респондентов объявили, что не намерены сокращать своё присутствие в Facebook.

Даже после показаний Марка Цукерберга в конгрессе США социальной сети Facebook не удалось вернуть доверие пользователей, утраченное после сообщений об утечке данных компании Cambridge Analytica, сообщает Financial Times.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром Ponemon Institute, изучающим отношение пользователей к Facebook в течение последнего десятилетия. Так, с утверждением «Facebook твёрдо намерен защищать наши персональные данные и личную информацию» согласились менее четверти респондентов. Как отмечает издание, этот результат «резко контрастирует» с тем, как ситуация развивалась до прошлого года.

Согласно ежегодным опросам Ponemon, с 2011 года уровень доверия к Facebook находился на высокой отметке и увеличивался от года к году. Однако, если в 2017 году 79% опрашиваемых были убеждены в серьёзности намерений Facebook по защите персональных данных пользователей, то в прошлом месяце, после первых сообщений о том, что стороннее приложение передало данные 10 млн пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, таких осталось всего 27%.

Как отмечает FT, спустя две недели после скандала Facebook всё же удалось вернуть доверие части пользователей, однако после допроса Цукерберга в конгрессе сеть вновь утратила эти позиции. По словам главы исследовательского центра Лари Поунмана, ранее пользователи высоко оценивали Facebook, поскольку проводили много времени в этой социальной сети: «Они подняли Facebook на столь высокий пьедестал, что падать с него очень больно».

Участников опроса в особенности расстроил тот факт, что Facebook не сообщил им об утечке данных в 2015 году, когда она была обнаружена. По мнению издания, это заставляет предположить, что в будущем пользователи будут более внимательно следить за тем, как сеть использует их личную информацию.

С утверждением о том, что Facebook обязан информировать пользователей о потере или краже их персональных данных, согласны сегодня вдвое больше людей, чем в 2017 году. Это касается и тех, кто считает сеть обязанной сообщать о том, как она использует личную информацию пользователей. Однако, как отмечает газета, большинство людей сообщили, что не собираются сокращать своё присутствие в этой социальной сети.

Как напоминает издание, в понедельник Facebook подвергся ещё одной атаке со стороны правосудия: окружной судья Калифорнии одобрил коллективный иск против компании, связанный с работой сервиса по распознаванию лиц на фотографиях без согласия пользователей. Пресс-секретарь компании сообщила, что Facebook изучает решение суда. По её словам, данное дело не имеет перспектив, а компания намерена «решительно защищаться».

Тогда же, в понедельник, глава управления по сбыту продукции Facebook Дэвид Бейзер рассказал о том, как компания собирает данные пользователей в момент, когда они не находятся на сайте социальной сети и не используют приложение. По его словам, компания собирает эту информацию для рекламодателей, а также в целях безопасности. Об этом же заявлял Марк Цукерберг в ходе слушаний в конгрессе.

Как подчеркнул господин Бейзер, подобные техники слежения используют и другие компании, в том числе Google, Amazon, Twitter, Pinterest и LinkedIn в целях продажи интернет-рекламы.