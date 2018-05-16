Сегодня: российскими соцсетями на Украине продолжают пользоваться несмотря на запрет

Прошёл год после того, как на Украине запретили российские социальные сети и некоторые другие популярные сайты. Как выяснили журналисты «Сегодня», многие украинцы массово «переехали» в Facebook, однако поклонникам российских соцсетей блокировка не помешала пользоваться ими до сих пор.

Уже прошёл год, как на Украине под запрет попали российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также ряд популярных сайтов: Mail.ru, «Яндекс», «Кинопоиск» и другие. Как выяснили журналисты «Сегодня», украинцы успешно «эмигрировали» из них, однако ярым поклонникам данных соцсетей блокировка не помешала пользоваться ими до сих пор.

Издание отмечает, что решение украинского СНБО, блокирующее доступ к соцсетям, было принято 15 мая 2017 года в рамках введения очередных санкций против России и с целью усиления информационной безопасности Украины. Однако несмотря на запрет, многие украинцы продолжают ими пользоваться в обход блокировки. Так, например, за вчерашний день запрещенной соцсетью «ВКонтакте» одновременно пользовались чуть более 375 тыс. украинцев — это почти 1% всего населения страны. Ранее же, до введения запрета, «ВКонтакте» была на Украине самой популярной соцсетью, в ней было зарегистрировано более 27 млн страниц украинских пользователей, а каждый день в соцсеть заходили 10 млн человек.

Сразу после введения запрета силовики призвали интернет-провайдеров, не дожидаясь спецпроверок, заблокировать доступ. В большинстве случаев они выполнили это требование. Как рассказал журналистам глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко, по его информации, не было ни одного интернет-провайдера, который был бы наказан за неисполнение норм по блокировке сайтов.

«Сейчас информпространство страны можно отнести к понятию критической инфраструктуры. Изменилось ли что-то в нём или нет за это время — это должны изучать незаангажированные госструктуры, которые бы мониторили уровень влияния информации на социум. Но сейчас такой структуры у нас нет», — говорит Федиенко.

Также он признался, что на днях провёл небольшое расследование.

«Некоторые из моих знакомых госслужащих «живут» в ВК. Я увидел, что человек, который говорит, что он рьяный противник ВК, был там вчера либо позавчера, либо 13 минут назад. Это говорит о том, что люди всё равно туда заходят. Возможно, они заходят туда изучать аудиторию, может быть, считают, что врага нужно знать в лицо», — добавил эксперт.

Как заключает издание, спустя год борьба за чистоту информпространства продолжается. В Мининформполитики «Сегодня» сообщили, что недавно по запросу журналистов обнародовали новый список из 21 интернет-ресурса, рекомендованного для запрета на Украине. В этот раз речь идёт не о соцсетях, а об «информационных рупорах самопровозглашённых республик и аннексированного Крыма»*.

Как пояснили журналистам в министерстве, список названий пропагандистских сайтов уже передан в спецслужбы, и теперь дело за ними. Но, как убедилась «Сегодня», вчера все эти сайты всё ещё работали.

Тысячи украинцев, в том числе и те, чей бизнес продвигался с помощью соцсетей, в первые дни запрета запаниковали, что, мол, теперь понесут убытки. Но эти прогнозы не оправдались — люди массово «переехали» в Facebook (около 2,5 млн за первый месяц), где их там в шутку прозвали «переселенцами». В то же время в интернете начали активно продвигаться украинские соцсети, но успеха они не снискали.

* Крым вошёл в состав России, после того как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



