GT: китайцев возмутили американские футболки с картой Поднебесной без Тайваня и Южного Тибета

Использовав карту Китая в дизайне своих футболок, популярный американский производитель одежды «потерял» сразу несколько территорий, которые некоторые страны признают спорными, включая Тайвань и Южный Тибет. Как отмечает Global Times, неправильная карта не ускользнула от глаз возмутившихся китайцев — компания извинилась за ошибку и заверила, что она «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Поднебесной».

Американская компания Gap, занимающаяся производством одежды, извинилась перед китайцами, после того как на одной из футболок этого бренда была найдена карта Поднебесной, в которой недоставало сразу нескольких территорий, сообщает Global Times.

Фирма поспешила заверить, что она «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Китая» и что дизайн футболки «по ошибке не отражал реальную карту» страны.

Как отмечает издание, по фотографиям, которые распространили в соцсетях возмущённые интернет-пользователи, видно, что на карте Китая, по версии американской компании, нет Южного Тибета, острова Тайвань и Южно-Китайского моря. В оригинальной публикации также сообщалось, что футболку с неправильной картой заметили в одном из канадских торговых центров.

Как заявили в компании, они начали внутреннюю проверку и стараются как можно быстрее исправить ошибку. «Эту партию изъяли из магазинов на китайском рынке и уничтожили», — отметили представители бренда, пообещав впредь проводить более тщательную подготовку во избежание повторений инцидента.

Global Times подчёркивает, что в китайской соцсети Weibo футболка с «неправильной картой» вызвала целую волну возмущений. Некоторые пользователи призывали запретить в своей стране американскую компанию, которая не признаёт принципа «единого Китая». Другие посоветовали иностранным предприятиям, желающим вести бизнес в Поднебесной, «не вредить китайским национальным интересам».