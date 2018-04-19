Le Figaro: иранским госслужащим запретили использовать Telegram

Иран запретил государственным органам страны использовать сервис по обмену сообщениями Telegram, сообщает Le Figaro. От использования мессенджера уже отказался высший религиозный лидер страны аятолла Али Хаменеи, объяснив своё решение «интересами государственной безопасности». Как отмечает издание, этот популярный сервис в настоящий момент в Иране используют около 40 млн человек.

Как сообщает Le Figaro, cегодня Иран запретил государственным органам страны использовать сервис по обмену сообщениями Telegram. Администрация высшего религиозного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, по сообщениям информационного агентства Isna, объявила о закрытии аккаунта верховного лидера страны в социальной сети с целью «обеспечения госудларственной безопасности». Другие подробности не уточняются.

Как напоминает издание, несколько дней назад о начале блокировки Telegram на территории страны объявила Россия, страна — союзник Ирана в сирийской войне, по причине неоднократного отказа руководства предоставить Федеральной службе безопасности доступ к сообщениям пользователей.

По сообщениям официальных иранских СМИ, аятолла Али Хаменеи прекратил использовать Telegram «в целях защиты национальных интересов и борьбы с монополией сервиса по обмену сообщениями». Как отмечается, Хаменеи активно пользуется социальными сетями — в том числе Twitter и Facebook, доступ к которым в Иране заблокирован, — и регулярно публикует в них свои фотографии и тексты выступлений.

Как передаёт Le Figaro, созданный российским предпринимателем и занимающий девятое место по популярности в мире мессенджер Telegram «высоко ценят» в Иране: официальные СМИ, коммерческие предприятия и политические деятели Ирана, а также 40 млн обычных пользователей в стране отдают предпочтение именно ему.

На этой неделе представитель судебных властей страны заявил, что Telegram, как и другие иностранные мессенджеры, может работать в Иране исключительно при условии получения разрешения от правительства и хранения данных пользователей внутри страны.