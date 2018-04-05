Libération: Анкара, Тегеран и Москва выступили против Запада единым фронтом

Лидеры России, Турции и Ирана удачно выбрали время для обсуждения сирийского вопроса в Анкаре, полагает Libération. Трёхсторонний саммит состоялся сразу после того, как все его участники одержали крупные военные победы на земле, а США объявили о выводе своих войск из Сирии, по сути сделав Москву, Тегеран и Анкару единственными действующими лицами в этой войне. Кроме того, встреча стала для президентов удобным случаем продемонстрировать своё единство в момент, когда каждый из них испытывает трудности в отношениях с Западом.

Несмотря на то что по итогам встречи в Анкаре президенты России, Турции и Ирана выступили с совместным заявлением, в котором говорилось о стремлении к «долгосрочной всеобъемлющей нормализации обстановки в Сирии», их слова в ходе пресс-конференции свидетельствовали о том, что «каждый из них преследует собственные цели», — полагает Libération.

Так, президент Эрдоган неоднократно подчёркивал отсутствие, с его точки зрения, отличий между террористами «Исламского государства»* и представителями Рабочей партии Курдистана; Хасан Роухани требовал передать контроль над городом Африн сирийским вооружённым силам, а Владимир Путин «похвалялся» победой Россией над ИГ и другими террористическими группировками в Сирии.

«Учитывая недавние победы на земле, три президента стремятся превратить их в свои преимущества», — считает автор статьи. Журналист обращает внимание на удачный выбор времени для встречи. Благодаря прямой военной поддержке, Россия и Иран совсем недавно позволили Башару Асаду восстановить контроль над повстанческим анклавом в Восточной Гуте. В это же время Турция успешно завершила наступление в Африне, оттеснив курдов от своей границы. Вдобавок Дональд Трамп во вторник подтвердил своё намерение вывести американские войска, размещённые в Сирии для борьбы с силами «Исламского государства», что, по мнению издания, должно «развязать руки» Турции, России и Ирану.

Таким образом, несмотря на неуспех мирных переговоров в Астане, три державы остаются сегодня в Сирии не столько как «хозяева положения», сколько как «единственные игроки на поле, покинутом всеми остальными».

Однако помимо обсуждения сирийского вопроса, встреча в Анкаре «стала удобным случаем для лидеров трёх государств, чтобы единым фронтом выступить против Запада по другим вопросам, вызывающим трения». Турция, к примеру, продемонстрировала солидарность с Россией по делу Скрипаля. Путин, в свою очередь, поддержал позицию Турции по поводу её интервенции в зону, подконтрольную курдам, на севере Сирии.

Как отмечает издание, двустороннее сотрудничество между Россией и Турцией «не перестаёт укрепляться». Владимир Путин, прибывший в Анкару за день до встречи, был принят президентом Эрдоганом «с большими почестями». Два президента вместе запустили проект строительства первой турецкой АЭС, а также объявили об «ускорении» поставок в Турцию —которая, как подчёркивается, является членом НАТО — российской зенитной ракетной системы С-400.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.