Handelsblatt: сближение с Россией заводит Эрдогана в кремлёвскую западню

Президенты России и Турции встречаются уже в девятый раз за последние полтора года, однако из-за этого сближения Эрдоган рискует угодить в российскую западню, пишет немецкая газета Handelsblatt. По версии издания, от развития сотрудничества двух государств выигрывает в первую очередь Москва, а совпадение её интересов с интересами Анкары носит временный характер.

В то время как главы европейских государств стараются избегать встреч с Эрдоганом, российский президент оказывается в его обществе всё чаще, отмечает немецкая газета Handelsblatt. Во вторник оба лидера встретились в Турции, чтобы объявить о начале строительства атомной электростанции при участии российских компаний.

Это уже девятая встреча Путина и Эрдогана за последние 18 месяцев. Как подчёркивает издание, с такой частотой обычно организуются встречи только между главами стран, находящихся в тесных партнёрских отношениях, как Германия и Франция. Между тем президентов России и Турции объединяет не только «авторитарный» стиль руководства, но и общие политические интересы, сообщается в статье.

Тем не менее Эрдоган рискует угодить в ловушку, потому что от такого союза выигрывает в первую очередь Москва, настаивает Handelsblatt. При этом Турция может оказаться ни с чем, уверяет немецкая газета.

В настоящее время у двух стран немало совпадающих интересов — «прежде всего их злость на Запад». В отношении России действуют многочисленные санкции и штрафные меры из-за «аннексии Крыма», а также отравления бывшего российского двойного агента Скрипаля в Великобритании, которое приписывается Кремлю, поясняет издание. Турцию на Западе критикуют за ситуацию с соблюдением прав человека в стране. Отдыхающие, предприниматели и инвесторы не чувствуют себя в безопасности, и их страх действует как косвенные санкции, отмечает немецкая газета.

В то же время, как и прежде, между Россией и Турцией остаётся потенциал для развития конфликта, утверждает автор статьи. В Сирии два государства сотрудничают, но преследуют при этом различные цели. Путин хочет поддержать Башара Асада, Эрдоган — сместить его. Также непонятно, каким будет новый порядок в сирийском государстве. Турция всеми силами старается воспрепятствовать возникновению курдской автономии, в то время как для Кремля этот вопрос, по-видимому, пока остаётся открытым.

Зато ясно, что Турция платит за партнёрство с Россией высокую цену, в том числе в Сирии, уверяет издание. По данным Handelsblatt, в сирийской гражданской войне погибло больше турецких, чем российских военнослужащих.

По версии немецкой газеты, в экономическом плане Россия также в выигрыше. Она постоянно оказывается в тройке стран, из которых Турция импортирует больше всего, но по экспорту не входит даже в десятку. Таким образом, баланс в торговом обороте между двумя государствами не соблюдается: Россия в итоге зарабатывает больше, разъясняет издание.

Как сообщается в статье, это проявляется и в ситуации со строительством АЭС на юге Турции. Расходы по разным оценкам составят от $20 млрд до $25 млрд. Возглавляет проект российский государственный концерн «Росатом».

Исторически Россия и Турция сближались много раз, но так же часто отдалялись друг от друга. Эрдогану не следует позволять недавним краткосрочным геополитическим достижениям себя ослепить, предостерегает Handelsblatt. «Россия может быть вентилем, который даст ему возможность излить свой гнев на Запад, однако это не означает, что здесь возникает стабильная система против Запада, — подчёркивает немецкая газета. — Потому что у Путина и Эрдогана есть ещё одна общая черта: они не любят позволять другим им в чём-то указывать».