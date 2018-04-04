L’Express: для решения сирийского конфликта «трёхстороннему союзу» недостаёт общности интересов

4 апреля в Анкаре пройдёт встреча «хозяев положения» в Сирии: президентов России, Турции и Ирана, сообщает L’Express. Трём державам удалось стать главными действующими лицами в сирийском конфликте на фоне безучастности Запада, однако внутренние противоречия делают приемлемое для всех решение маловероятным, утверждают эксперты.

Накануне намеченной на среду 4 апреля трёхсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана в Анкаре L’Express напоминает, каким образом этим державам удалось стать «хозяевами положения» в сирийском конфликте.

По утверждению председателя Центра изучения экономики и международных отношений в Стамбуле и приглашённого профессора Европейского центра Карнеги Синана Ульгена, Россия, Турция и Иран стали главными действующими лицами в Сирии, поскольку готовы были «инвестировать военные ресурсы для того, чтобы повлиять на конфликт».

«В течение долгого времени западные силы не хотели ввязываться в военный конфликт. Поэтому отныне Сирия поделена на различные зоны влияния, отражающие военное присутствие этих трёх стран», — полагает эксперт.

После длительной поддержки сил так называемой умеренной оппозиции США, как лидер международной коалиции в Сирии, отныне сосредоточили свои усилия на борьбе против «Исламского государства»*, а не на урегулировании конфликта в целом, отмечается в статье. 30 марта президент США Дональд Трамп даже заявил, что американские силы «очень скоро» покинут Сирию, поскольку ИГ в скором времени будет полностью уничтожено.

Тем временем Россия, Иран и Турция в январе 2017 года запустили переговорный процесс в Астане, «исключив Вашингтон и составив конкуренцию переговорам, ведущимся под эгидой ООН». Результатом этого процесса стало создание четырёх зон безопасности, позволивших снизить уровень насилия в определённых секторах страны.

Однако, по мнению издания, «поиски решения сирийского конфликта буксуют, в частности, из-за противоречащих друг другу интересов Москвы, Анкары и Тегерана». Как напоминает журнал, Россия и Иран являются главными союзниками режима президента Башара Асада, которому с их помощью удалось отвоевать больше половины сирийской территории.

При этом Анкаре, по её утверждению, в ходе военной операции в августе 2016 — марте 2017 года при поддержке сирийских повстанцев удалось «защитить» территорию площадью 2 тыс. кв.м на севере Сирии. С января этого года Турция ведёт новое наступление против курдов, союзников Вашингтона в войне с ИГ, которых Анкара называет террористами.

«Процесс в Астане для Турции, России и Ирана — способ управлять войной и обслуживать собственные многочисленные интересы», — уверена аналитик американского Института военных исследований Элизабет Теоман. По её словам, цель Анкары — обезопасить территории для размещения на них «преданных ей» повстанцев, в то время как Россия стремится защитить свои морские и воздушные базы в Средиземном море. Как утверждает аналитик, именно обширный контроль Турции над северными территориями Сирии укрепляет позиции Анкары внутри трёхстороннего союза.

Многие эксперты также указывают на желание Москвы и Тегерана сыграть на растущих трениях в отношениях Анкары и Вашингтона: Эрдоган ясно дал понять, что намерен продолжать наступление вплоть до Манбиджа — города, находящегося под контролем курдов, где также располагается база американских военнослужащих.

«Возможно, Москва надеется управлять яростью Турции в отношении американцев. Создание трещин внутри НАТО отвечает российским интересам как в Сирии, так и в мире в целом», — полагает Теоман. По её мнению, Россия и Иран могут убедить Турцию «отдать преимущество операциям, которые могут представлять опасность для американских сил».

Вследствие вышеизложенного от встречи в Анкаре вряд ли стоит ждать конкретных результатов, отмечает издание.

«Сирия слишком сложна, и даже если Россия и остальные работают не покладая рук ради собственных интересов, устойчивое владение ситуацией всё ещё не гарантировано», — полагает эксперт американского исследовательского центра Century Foundation Арон Лунд.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.