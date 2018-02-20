Asia Times: Сирия лишь «верхушка айсберга» противоречий между США и Турцией

Несмотря на наметившуюся после визита Рекса Тиллерсона в Анкару «оттепель» в прохладных отношениях между США и Турцией, которая может в корне изменить ситуацию в Сирии, Россия с Ираном не показывают признаков обеспокоенности, пишет обозреватель Asia Times М. К. Бхадракумар. Москва и Тегеран справедливо считают, что двум союзникам НАТО не удастся так быстро преодолеть взаимное недоверие.

На конференции «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях» в Москве выступили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф. Однако в первую очередь следует отметить отсутствие на мероприятии одного важного участника — Турции, пишет бывший индийский дипломат и обозреватель Asia Times М. К. Бхадракумар.

Автор предлагает внимательнее приглядеться к тому, что тем временем происходило в Анкаре, — двухдневному визиту госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который для многих показался предпосылкой к грядущей «оттепели» в существенно ухудшившихся отношениях между двумя странами.

Первые официальные комментарии относительно встречи Тиллерсона с турками сделал министр обороны США Джеймс Мэттис: «Мы с Турцией сходимся во мнении относительно необходимости, чтобы местные власти взяли контроль над освобождёнными районами (в Сирии. — ИноТВ), и мы собираемся работать с Турцией, чтобы помочь местным властям вернуть этот контроль, а также над раздражителями, расхождениями и беспорядками в любых областях. По многим вопросам наши взгляды полностью совпадают. Помните, что они наши союзники. Мы с ними работаем… Не скажу, что мы разобрались со всеми вопросами. А это означает, что мы будем продолжать работать над ними».

Действительно, переговоры, которые вёл Тиллерсон в Анкаре, касались целого ряда различных тем, включая идею создания совместной «зоны влияния» на севере Сирии. Однако непременным условием для Турции является отвод курдских сил, которых поддерживает Америка. И здесь сторонам может быть трудно договориться. Да и в целом процесс восстановления отношений между Анкарой и Вашингтоном будет непрост, комментирует автор статьи.

С другой стороны, ни Турция, ни США не хотят, чтобы их отношения зашли в тупик. Военная операция Анкары в сирийском Африне идёт не очень успешно, что ставит под сомнение целесообразность её продолжения, но при этом освобождает для американцев и турок пространство для манёвра и переговоров. Для США, по мнению Бхадракумара, «возвращение» к Турции может стать «переломным моментом» в их ближневосточной политике.

Вашингтон чувствует, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов наладить отношения. Недавно он попытался «помириться» с Германией, показав ей, что Анкара не хочет изоляции от Запада. За всю историю своих отношений с Турцией Америка не раз показывала, что она умеет добиваться от союзника желаемого. Оптимизм Мэттиса это подтверждает.

Важный вопрос, по словам аналитика, заключается в том, как к такой «оттепели» отнесутся Россия и Иран. Если Анкара переметнётся на сторону США, для них это станет большим «шагом назад». Последние события в регионе вряд ли дают Москве повод сомневаться, что Пентагон хочет положить конец российскому присутствию в восточном районе Средиземноморья меньше, чем иранскому влиянию в Сирии.

И тем не менее до сих пор ни Москва, ни Тегеран не выразили никакой критики в адрес Анкары. «Похоже, они по понятным причинам уверены, что примирение между Турцией и Америкой маловероятно, поскольку Сирия — лишь верхушка айсберга, о который после неудавшейся попытки свергнуть Эрдогана в июле 2016 года разбилось взаимное доверие между двумя союзниками НАТО», — резюмирует М. К. Бхадракумар.