Le Temps: война в Сирии не только не закончилась, но и грозит стать мировой

Война в Сирии, которая, казалось бы, уже двигалась к мирному урегулированию, сегодня рискует обернуться сразу тремя различными конфликтами — между Ираном и Израилем, Россией и США, а также — самое неожиданное — Америкой и Турцией. Видимо, даже проверенные временем союзы не выдерживают разногласий, возникших в ходе нового этапа сирийского кризиса, полагает Луис Лема из Le Temps.

За последнее время риски обострения ситуации в Сирии существенно возросли, пишет корреспондент Le Temps Луис Лема.

Кто-то говорил, что война в регионе подходит к концу. Казалось, что при поддержке России и Ирана сирийское правительство постепенно возвращает страну под контроль. Однако спустя семь лет после своего начала конфликт вновь набирает обороты. Всего за одну неделю появилась опасность сразу трёх различных войн с участием в том числе России и США.

В Совбезе ООН слышны тревожные заявления о возникновении «угрозы региональной и международной конфронтации». Это один из самых жестоких и опасных моментов со времён начала конфликта, подтверждает спецпосланник Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура. Как подчёркивает автор статьи, несмотря на то, что сирийская война ограничивается одним регионом, по сути, она приближается к мировой.

Так, во-первых, большую роль в обострении кризиса сыграл недавний инцидент с уничтоженным над Израилем иранским беспилотником, вслед за которым в Сирии был сбит израильский F-16. До сих пор Тель-Авив «делал вид, что он держится в стороне» от конфликта, возлагая надежды на Москву или Вашингтон, которые должны повлиять на Иран и «Хезболлу», «хозяйничающих» на сирийской территории. По всей видимости, отныне Израиль готов «защищаться в одиночку».

В свою очередь, Иран уже горит желанием «воспользоваться плодами своего участия в сирийской войне» — то есть укрепляться на местных военных базах. Сирийское ответвление «Хезболлы» перегруппирует тысячи бойцов, не подчиняющихся национальной власти. И Израиль, вероятно, уже начал вооружать оставшихся повстанцев на юге Сирии, которые оказались без поддержки после ухода США из региона.

Тем временем — во-вторых — противостояние между Вашингтоном и Москвой тоже усиливается. «Кирилл Ананьев, Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев… Эти имена появляются одно за другим в ходе работы независимых российских экспертов. Так сколько же человек были убиты на прошлой неделе американской авиацией?» — рассуждает Луис Лема. Сначала Москва всё отрицала, но в среду впервые признала возможную гибель пяти «предположительно граждан России». Как отмечает журналист Le Temps, эти люди входили в большую колонну, которая вступила в бой с состоящими в союзе с Америкой курдами на берегу Евфрата.

Главной целью этой «первой непосредственной конфронтации между двумя великими державами» стали газовые и нефтяные месторождения в районе города Дейр эз-Зор, утверждает автор. По его словам, российские власти попытались «преуменьшить значимость» инцидента, но им «не удалось незаметно осуществить возвращение тел» на родину.

Некоторые из погибших — казаки, которые прошли «крещение огнём» на Украине. На сегодня эти люди сражаются в Сирии как наёмники, работающие на частную военную компанию «Вагнер», «связи которой с российским Министерством обороны подтверждены», подчёркивает Лема. При этом Москва связь с этими людьми отрицает. Впрочем, все эти опровержения не могут избавить от ощущения того, что «Россия уже ведёт войну с Соединёнными Штатами», утверждает автор статьи.

Наконец, третий потенциальный конфликт, пожалуй, самый неожиданный. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Либо наши отношения с США улучшатся, либо окончательно испортятся». С самого начала своей военной операции «Оливковая ветвь» Анкара не скрывает, что хочет захватить не только город Африн, но ещё и Манбидж, в сотне километров к востоку. Главным образом в ходе своего наступления Турция надеется остановить продвижение курдских Отрядов народной самообороны, объясняет Лема. Однако в Манбидже Анкара рискует столкнуться с американцами, которые поддерживают курдов.

Сближение Турции с Россией происходило параллельно тому, как углублялся раскол между Анкарой и Вашингтоном. И теперь США опасаются, что Турция и Россия начнут усиливать своё давление на Белый дом. «Похоже, даже столь давний союз, который существует в рамках НАТО уже более 60 лет, не в состоянии противостоять разногласиям, возникшим сегодня на новом этапе сирийской войны», — заключает журналист.