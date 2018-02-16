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CBS News: Тиллерсон не исключил силовой ответ на химатаки в Сирии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Журналистка CBS News побеседовала с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном о его отношениях с Владимиром Путиным и ситуации вокруг сирийского конфликта. В интервью телеканалу дипломат признался, что США могут вновь нанести авиаудар по Сирии, если применение химического оружия в стране не прекратится.

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершает обширную дипломатическую миссию на Ближнем Востоке. Его турне началось в понедельник с Египта, оттуда он отправился в Кувейт и Иорданию. В конце поездки он остановится в Ливане и Турции.

На этой неделе Тиллерсон объявил о выделении помощи в размере $200 млн на восстановление Сирии, которая всё ещё охвачена многолетним конфликтом. Маргарет Бреннан побеседовала с Тиллерсоном в программе 60 Minutes до его отъезда. Они обсудили его отношения с российским президентом Владимиром Путиным, и вот отрывок из этого интервью.
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН, ведущая CBS News: Вы заявляли, что у вас очень тесные отношения с Владимиром Путиным. Вы заключали с ним важные соглашения. Фотографии, на которых вы вместе пьёте шампанское, и вся эта близость вызывают удивление. Она даже стала источником вдохновения для скетча в Saturday Night Live. Вы видели эту сценку?
 
РЕКС ТИЛЛЕРСОН, госсекретарь США:  Видел. Мне рассказали о ней дети.
 
«РЕКС ТИЛЛЕРСОН»: Пути? Боже мой!
 
«ВЛАДИМИР ПУТИН»: Рекси! Детка!
 
(Оба бьют себя в грудь и скандируют «За тебя!» — ИноТВ).
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН: Вас она рассмешила?
 
РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Ещё как. Я хохотал в голос.
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН: Но с тех пор как вы стали госсекретарём, вы обвиняли его в том, что он нарушает соглашения по контролю над ядерным вооружением, жульничает с санкциями против Северной Кореи, позволяет Асаду продолжать использовать хлор, химическое оружие против мирного населения. Не похоже, что его всерьёз беспокоят ваши предупреждения.
 
РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Я не знаю. Поживём — увидим, беспокоят они его или нет. Наша обязанность…
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН: За последние 30 дней произошли шесть атак с применением хлора.
 
РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Это так. И мы их критикуем, потому что, с нашей точки зрения, Россия взяла на себя особую обязанность. Они связали себя обязательством уничтожить химическое оружие и, несомненно, знают, что оно не было уничтожено.
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН: Очень похоже на политику предыдущей администрации. Я не вижу особых различий.
 
РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Когда речь идёт о гибели невинных людей, никаких различий и не может быть. Я думаю, единственное отличие — это последствия. Президент Трамп уже продемонстрировал, что могут быть последствия.
      
МАРГАРЕТ БРЕННАН: Означает ли это, что рассматривается силовой вариант ответа на атаки с применением хлора?        
    
РЕКС ТИЛЛЕРСОН: Точно так же, как в апреле прошлого года. Мы серьёзно относимся к нашему требованию, что использование химического оружия не должно становиться регулярным или нормальным в каком бы то ни было конфликте.
 
Маргарет Бреннан находится с нами в студии. Доброе утро.
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН: Доброе утро.
 
Возвращаюсь к этому интервью для 60 Minutes, что вам удалось узнать о потенциальных будущих авиаударах в Сирии?               
 
МАРГАРЕТ БРЕННАН: Тиллерсон упомянул апрельский инцидент, когда США совершили авиаудар в ответ на атаку с применением зарина. Примечательно, что он отнёс хлор в ту же категорию, заявляя, что мы вновь можем использовать военную силу.
 
Обратите внимание на настойчивые требования, прозвучавшие на этой неделе. Президент Франции тоже заявил, что существует красная линия, говоря о продолжающемся применении химического оружия в Сирии. Тиллерсон также сказал на этой неделе, что мы не только наблюдаем случаи применения хлора, но и ждём сообщений о применении зарина.
 
Очевидно, что жёсткий ответ администрации Трампа не остановит применение Сирией химического оружия и не убедит Россию, что она должна выполнить то, что обещала. Иными словами, интересно, что он (Тиллерсон. — ИноТВ) занял столь бескомпромиссную позицию.
 
Мы не будем раскрывать всех подробностей, оставим кое-что на воскресенье. Я знаю, что вы говорили с ним о его отношениях с президентом. Маргарет, большое вам спасибо.
 
Дата выхода в эфир 15 февраля 2018 года.   
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
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Дональд Трамп Рекс Тиллерсон Россия Сирия США химическое оружие
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