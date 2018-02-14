Макрон: Франция нанесёт удар по Сирии, если получит доказательства химатак

На фоне участившихся обвинений в применении Дамаском запрещённого химического оружия Эммануэль Макрон заявил, что готов нанести удар по Сирии, если получит «надёжные доказательства», сообщает RTL. Впрочем, как признал президент, пока французские спецслужбы такими доказательствами не располагают.

«Сирийский режим» заподозрили в том, что он снова применяет химическое оружие, а это уже выходит за пределы «красной линии» президента Франции Эммануэля Макрона, пишет RTL.

Французский лидер «не собирается сидеть сложа руки». Если у Франции будут «надёжные доказательства, что запрещённое химическое оружие применяется против гражданского населения» в Сирии, она нанесёт удар, заявил Макрон во время своего выступления перед журналистами 13 февраля.

«Мы нанесём удар по месту, откуда производятся эти атаки, или туда, где они организуются. Мы исполним свои обещания относительно красной линии», — заверил президент Франции. Однако затем он добавил, что на сегодняшний день у французских спецслужб нет неопровержимых доказательств применения химоружия сирийскими властями.

Как отмечает RTL, американские власти зафиксировали не менее шести химических атак с применением газообразного хлора, главным образом в районе Восточной Гуты, где базируются повстанцы. Дамаск все обвинения отрицает.