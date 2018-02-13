Washington Post: Трамп позволяет Путину «выдавливать» американцев из Сирии

Америка не обладает достаточным преимуществом, чтобы добиться поставленных целей в сирийском конфликте, считает The Washington Post. По мнению издания, администрация Дональда Трампа должна «увеличить свои военные и дипломатические обязательства» — в противном случае США рискуют быть «выдавлены» из Сирии.

В Сирии наблюдается опасный рост боевых действий с участием внешних сил, включая США. На прошлой неделе проправительственные войска атаковали позиции курдов, что повлекло за собой «опустошительный контрудар американской артиллерии и авиации», пишет The Washington Post.

Спустя три дня произошли боестолкновения с участием армий Сирии, Ирана и Израиля, в результате которых последний потерял один из своих самолётов. Параллельно с этим Турция наращивает наступление в регионе и грозит напасть на контролируемую курдами приграничную территорию, где базируются американские военные. Тем временем сирийское правительство и российские войска обстреливают позиции повстанцев на востоке Дамаска и в северной провинции Идлиб, «среди прочего используя химическое оружие», утверждает издание.

Гражданская война в Сирии не только не утихает, но и грозит вылиться в прямой конфликт между США и Турцией, Израилем и Ираном или даже Америкой и Россией. Все эти угрозы могут быть устранены только с помощью высокоэффективной дипломатии, «поддерживаемой убедительной угрозой применения силы». Однако пока ответ администрации Дональда Трампа выглядит «маломощным», считает The Washington Post.

Между тем во всех событиях последних дней есть одна общая деталь — присутствие России в качестве непосредственного участника конфликта, «теневого партнёра» или посредника при заключении перемирия. Российские войска поддерживают наступление «режима Асада» ,и, возможно, они участвовали в нападении на курдских союзников Америки на восточном берегу Евфрата. Владимир Путин «дал зелёный свет» турецкой военной операции в регионе и накануне провёл телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы прекратить боестолкновения между Израилем, Сирией и Ираном, утверждается в статье.

Путин стремится сделать Россию господствующей силой в Сирии и, как следствие, ключевым игроком на Ближнем Востоке — «всё это в ущерб США». Его попытка создать альтернативу женевскому мирному процессу, курируемому ООН, «в целом провалилась». В то же время Москве удалось стать «арбитром, способным подогревать или прекращать многосторонние сирийские конфликты», рассуждает The Washington Post.

При этом, по мнению издания, Путин использует один из своих излюбленных инструментов — «наглую двуличность». Он заключил соглашения о создании зон деэскалации с Турцией и США, а затем позволил Дамаску и иранцам «разорвать их на кусочки». Российское командование было на связи с американскими коллегами во время нападения на курдов, «словно не имея к нему никакого отношения». Однако некоторые аналитики уверены, что Москва, по меньшей мере, помогала планировать эту атаку.

Американские войска способны удерживать районы на востоке и юге Сирии, которые контролируют их союзники. Вместе с тем администрация Трампа не обладает достаточным преимуществом, чтобы добиться в стране озвученных целей, а именно не допустить возрождения «Исламского государства»*, не позволить закрепиться в регионе иранским силам и содействовать появлению нового политического порядка, «исключающего режим Асада».

С другой стороны, Россия, Иран и Турция делают ставку на то, что в конце концов им удастся «выдавить» США из Сирии. В результате Анкара сможет разбить курдов, Дамаск вернёт полный политический контроль, а Иран укрепится на северных границах Израиля. «Если администрация Трампа не готова увеличить свои военные и дипломатические обязательства, то это будет весьма вероятным итогом», — заключает The Washington Post.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

