Израильский учёный: среди российских приоритетов Ближний Восток занимает далеко не главное место

Россию не слишком беспокоят идущие конфликты на Ближнем Востоке, в отличие от того, что происходит у неё на границах, пишет для Ynetnews преподаватель истории и политологии Тель-Авивского университета Йоав Фромер. Именно поэтому Россия не будет торопиться тушить пожар на Ближнем Востоке, особенно учитывая, что Москва, по мнению учёного, может погреть на нём руки.

«Не такого ответа мы ждали от наших «друзей» в Москве. Вместо того чтобы осадить иранцев или, по крайней мере, занять нейтральную позицию, Кремль не оставил никаких сомнений в том, на чьей он стороне, выразив «глубокую озабоченность» атаками в Сирии и объявив (или, точнее, предупредив) все стороны, — иными словами, Израиль, — что они должны уважать суверенитет Сирии», — пишет для Ynetnews преподаватель истории и политологии Тель-Авивского университета Йоав Фромер.

В свете многочисленных, и, очевидно, тёплых встреч между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным, Израиль, по мнению учёного, может быть разочарован этим ответом.

«Однако удивляться этому не стоит: сложившееся в последние годы убеждение Израиля, что Россия будет защищать интересы Тель-Авива в Сирии, оказалось абсолютно ошибочным. Так поспешно просить Кремль… предотвратить эскалацию конфликта в регионе — это всё равно, что просить пироманьяка погасить им же разведённый огонь», — уверен Фромер.

Те, кто надеялся на то, что русские пригасят ситуацию в регионе, забывают о том, что, по словам автора, Россия — единственная страна, которая может выиграть от войны на Ближнем Востоке. Российская внешняя политика на Ближнем Востоке непоследовательна, поэтому дипломаты и эксперты зачастую называют её «оппортунистическим прагматизмом». Иными словами, Москва пытается пользоваться любыми возможностями для продвижения собственных интересов.

«Именно поэтому мы должны быть начеку. Что касается русских, то сейчас оптимальное время для региональной войны, которая может послужить их интересам по двум важным стратегическим причинам», — считает учёный.

Во-первых, это нефть. На прошлой неделе она потеряла в цене более 10% и упала до $60 за баррель. Учитывая, что экспорт нефти жизненно важен для российской экономики, любое обострение ситуации на Ближнем Востоке поставит месторождения этого ресурса под угрозу, вызовет трения между инвесторами, и, следовательно, подстегнёт спрос и повысит цены.

Во-вторых, это оружейный экспорт. В то время как сирийцы воспользуются уничтожением израильского F-16 с помощью российского ПЗРК в целях пропаганды, русские извлекут из этого коммерческую пользу.

По мнению Фромера, это именно то, что им нужно: в последние несколько лет российская оборонная промышленность столкнулась с падением спроса на свою продукцию в виду растущей конкуренции со стороны Китая, а также с потерей монополии на таких рынках, как Индия, Восточная Европа и Вьетнам. Региональная же война, считает автор, решит обе проблемы Москвы.

Израильские чиновники постоянно говорят, что русские заинтересованы в «стабильности», но стабильность — это понятие относительное. Американцы, европейцы и китайцы заинтересованы в ней, чтобы защищать сотни миллиардов долларов гражданских инвестиций, а также чтобы сохранить низкие цены на нефть.

Однако, подчёркивает Фромер, российская экономика другая по своей сути — она «примитивна». В регионе Россия вкладывалась лишь в инфраструктуру и нефть, и эти инвестиции гораздо менее уязвимы.

«Мы должны помнить один болезненный, но важный исторический урок: Россию не очень беспокоит Ближний Восток. Её стратегические интересы по-прежнему находятся в Восточной Европе и вдоль её бесконечной границы в Азии. Это означает, что в отличие от горячих точек, находящихся близко — на Украине и в Северной Корее, например, — Россия не будет спешить тушить огонь на Ближнем Востоке, особенно когда его развели её союзники и сателлиты», — подводит итог Йоав Фромер.