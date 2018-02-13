Ynetnews
Израильский учёный: среди российских приоритетов Ближний Восток занимает далеко не главное место
Россию не слишком беспокоят идущие конфликты на Ближнем Востоке, в отличие от того, что происходит у неё на границах, пишет для Ynetnews преподаватель истории и политологии Тель-Авивского университета Йоав Фромер. Именно поэтому Россия не будет торопиться тушить пожар на Ближнем Востоке, особенно учитывая, что Москва, по мнению учёного, может погреть на нём руки.
Ynetnews: После щедрого подарка Медведеву в Израиле волнуются о компенсации
Во время визита Дмитрия Медведева в Израиль министр сельского хозяйства решил сделать ему щедрый подарок, пишет Ynetnews. Несмотря на все попытки остановить чиновника, тот преподнес премьер-министру РФ беспилотник стоимостью более 50 тысяч долларов. Теперь сотрудники Института Вулкани выясняют, кто и за чей счет компенсирует им потерю ценного дрона.
Ynet: Израильский певец принял на себя удар российских гомофобов
По словам израильского певца Хови Стара, который будет представлять страну на Евровидении, в российском аэропорту ему порвали паспорт. Как пишет Ynetnews, артист уверен: сотрудники сделали это лишь потому, что им не понравилось, что он гей.
Ynet: Сделка России и Ирана – лишь «символическая угроза»
Ynet предлагает Израилю рассматривать сделку по C-300 между Россией и Ираном как угрозу серьезную, но «символическую». Она знаменует готовность мира после снятия санкций продавать Ирану высокотехнологичное оружие, а для Москвы это – еще один повод бросить вызов Западу и США.
Ynet: Кремль ввяжется в карабахский конфликт, если подведет экономика
Конфликт в Нагорном Карабахе на периферии НАТО может быть выгоден России, если экономика страны не улучшится, а Москва не сможет выйти из изоляции, пишет Ynet. Вместе с тем Кремль поддерживает связь и с Арменией, и с Азербайджаном, потому что не может себе позволить ввязываться в еще один региональный спор, считает израильский портал.
Ynet: В противостоянии с США Россия проигрывает по всем параметрам
Несмотря на то что многие эксперты спешат «похоронить» США, уверяя, что Россия вот-вот займет их место, автор израильского новостного портала уверен, что наследница когда-то могучего СССР не может соревноваться с единственной оставшейся супердержавой.
Ynet: Путин спас Асада и может уходить
Путин не только спас президента Сирии Асада, укрепив его позиции, но и осуществил мечту всех советских лидеров, пишет израильский новостной портал. Теперь Россия крепко стоит на ногах в Сирии, таким образом нарушив монополию США и НАТО в регионе.
Ynet: Палестинский террорист убил американца и ранил российских туристов
Двое российских туристов пострадали в Тель-Авиве в результате атаки вооруженного ножом террориста, пишет израильский новостной портал Ynet. Нападавший успел ранить еще несколько человек, один из которых, гражданин США, впоследствии скончался, сообщает издание.
Ynet: От «слепых» ударов России террористам ИГ достается меньше всего
Россия не борется с терроризмом в Сирии, передает израильское издание. Из трех тысяч погибших с начала российской операции в Сирии, лишь 800 являются членами группировки ИГ.
Ynetnews: Израиль занервничал из-за российского оружия у «Хезболлы»
Израиль обеспокоен информацией о поставках российского оружия террористам из организации «Хезболла», сообщает Ynetnews. В Сирии цели России и «Хезболлы» совпадают, поэтому стороны, хотя и не «естественные партнеры», тем не менее разделяют бремя борьбы с антиправительственными силами, отмечает издание. Однако, учитывая важность для Москвы отношений с Тель-Авивом, она едва ли проявит неосторожность, вооружив шиитскую организацию.
Ynet: Израиль не верит в то, что Россия вооружает его врага
В Израиле не верят в правдивость публикации американского издания The Daily Beast, в которой боевики группировки «Хезболла» заявляют о военной поддержке, якобы оказываемой им Россией. Дело в том, что на фоне сирийского кризиса Москва и Тель-Авив заключили соглашение, которое предусматривает взаимное уважение интересов, поясняет новостной портал Ynet. А подобная дезинформация призвана поссорить обе страны.