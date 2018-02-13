Израильский учёный: среди российских приоритетов Ближний Восток занимает далеко не главное место Россию не слишком беспокоят идущие конфликты на Ближнем Востоке, в отличие от того, что происходит у неё на границах, пишет для Ynetnews преподаватель истории и политологии Тель-Авивского университета Йоав Фромер. Именно поэтому Россия не будет торопиться тушить пожар на Ближнем Востоке, особенно учитывая, что Москва, по мнению учёного, может погреть на нём руки. 13 февраля 2018 Ynetnews

Ynetnews: После щедрого подарка Медведеву в Израиле волнуются о компенсации Во время визита Дмитрия Медведева в Израиль министр сельского хозяйства решил сделать ему щедрый подарок, пишет Ynetnews. Несмотря на все попытки остановить чиновника, тот преподнес премьер-министру РФ беспилотник стоимостью более 50 тысяч долларов. Теперь сотрудники Института Вулкани выясняют, кто и за чей счет компенсирует им потерю ценного дрона. 15 ноября 2016 Ynetnews

Ynet: Израильский певец принял на себя удар российских гомофобов По словам израильского певца Хови Стара, который будет представлять страну на Евровидении, в российском аэропорту ему порвали паспорт. Как пишет Ynetnews, артист уверен: сотрудники сделали это лишь потому, что им не понравилось, что он гей. 25 апреля 2016 Ynetnews

Ynet: Сделка России и Ирана – лишь «символическая угроза» Ynet предлагает Израилю рассматривать сделку по C-300 между Россией и Ираном как угрозу серьезную, но «символическую». Она знаменует готовность мира после снятия санкций продавать Ирану высокотехнологичное оружие, а для Москвы это – еще один повод бросить вызов Западу и США. 19 апреля 2016 Ynetnews

Ynet: Кремль ввяжется в карабахский конфликт, если подведет экономика Конфликт в Нагорном Карабахе на периферии НАТО может быть выгоден России, если экономика страны не улучшится, а Москва не сможет выйти из изоляции, пишет Ynet. Вместе с тем Кремль поддерживает связь и с Арменией, и с Азербайджаном, потому что не может себе позволить ввязываться в еще один региональный спор, считает израильский портал. 18 апреля 2016 Ynetnews

Ynet: В противостоянии с США Россия проигрывает по всем параметрам Несмотря на то что многие эксперты спешат «похоронить» США, уверяя, что Россия вот-вот займет их место, автор израильского новостного портала уверен, что наследница когда-то могучего СССР не может соревноваться с единственной оставшейся супердержавой. 22 марта 2016 Ynetnews

Ynet: Путин спас Асада и может уходить Путин не только спас президента Сирии Асада, укрепив его позиции, но и осуществил мечту всех советских лидеров, пишет израильский новостной портал. Теперь Россия крепко стоит на ногах в Сирии, таким образом нарушив монополию США и НАТО в регионе. 15 марта 2016 Ynetnews

Ynet: Палестинский террорист убил американца и ранил российских туристов Двое российских туристов пострадали в Тель-Авиве в результате атаки вооруженного ножом террориста, пишет израильский новостной портал Ynet. Нападавший успел ранить еще несколько человек, один из которых, гражданин США, впоследствии скончался, сообщает издание. 9 марта 2016 Ynetnews

Ynet: От «слепых» ударов России террористам ИГ достается меньше всего Россия не борется с терроризмом в Сирии, передает израильское издание. Из трех тысяч погибших с начала российской операции в Сирии, лишь 800 являются членами группировки ИГ. 22 января 2016 Ynetnews

Ynetnews: Израиль занервничал из-за российского оружия у «Хезболлы» Израиль обеспокоен информацией о поставках российского оружия террористам из организации «Хезболла», сообщает Ynetnews. В Сирии цели России и «Хезболлы» совпадают, поэтому стороны, хотя и не «естественные партнеры», тем не менее разделяют бремя борьбы с антиправительственными силами, отмечает издание. Однако, учитывая важность для Москвы отношений с Тель-Авивом, она едва ли проявит неосторожность, вооружив шиитскую организацию. 15 января 2016 Ynetnews