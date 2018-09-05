Ynetnews: израильские аэропорты вынуждены менять маршруты рейсов из-за российских учений в Средиземном море

04:44
Эрдоган заявил о затягивании выполнения соглашения с США по сирийскому Манбиджу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация соглашения с США по сирийскому Манбиджу затягивается. Об этом сообщает Haberturk.
04:28
Лавров заявил, что США манипулируют долларом
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что США «манипулируют долларом, как хотят».
04:13
СМИ опубликовали видео удара Израиля по Сирии
Сирийский портал Orient News опубликовал видеозаписи из соцсетей, на которых, предположительно, запечатлены ракеты, выпущенные Израилем по сирийской провинции Хама.
03:59
В Армении более двух тысяч российских военных привлекли к проверке боеготовности
В рамках двусторонних ротных учений более двух тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) России, дислоцированных в Армении, привлечены к проверке боеготовности.
03:44
В России зафиксировали снижение потребления алкоголя
В России за последние 12 лет произошло снижение потребления алкоголя на душу населения на 40%, существенный вклад внесли меры со стороны Росалкогольрегулирования.
03:28
В МВФ заявили о прогрессе на переговорах с Аргентиной о предоставлении помощи
Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о достижении прогресса на переговорах о предоставлении помощи Аргентине. Об этом сообщается на сайте МВФ.
03:14
Число погибших из-за тайфуна «Джеби» в Японии возросло до восьми
В Японии число погибших в результате последствий тайфуна «Джеби» возросло до восьми. Об этом информирует агентство Kyodo.
03:00
Генконсул: члены экипажа российского судна не могут вернуться из США на родину
Члены экипажа российского судна не могут вернуться из Нового Орлеана в Россию в связи с отсутствием виз у сменной команды, из-за сложившейся ситуацией МИД России направил ноту в посольство США в Москве.
02:47
СМИ: Дело осуждённого в США лётчика Ярошенко могут пересмотреть в 2019 году
Дело российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в США, может быть пересмотрено в апреле 2019 года. Об этом пишет газета «Известия».
02:29
Источник: на юго-западе Москвы в ДТП погиб один человек
В Москве в Обручевском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате произошедшего один человек погиб и ещё один получил травмы.
02:16
Эрдоган назвал важным сотрудничество с Россией на фоне ситуации в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество между Россией и Турцией на фоне возможной военной операции армии Сирии в провинции Идлиб является очень важным. Об этом сообщает Haberturk.
01:58
Посольство России в США прокомментировало сообщения о проблемах со здоровьем Никулина
В посольстве России в США заявили, что сообщения СМИ о возможных «проблемах с психическим состоянием» экстрадированного из Чехии в Соединённые Штаты россиянина Евгения Никулина вызывают тревогу.
01:45
Лавров заявил о желании США создать «долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что не видит других целей США на Украине, кроме желания создать «новый долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией.
01:30
Страны Америки призвали власти Венесуэлы принять международную помощь
МИД Эквадора опубликовал декларацию, подписанную 11 странами Америки, с призывом к властям Венесуэлы принять международную помощь для решения гуманитарного кризиса.
01:11
Мэр Днепра прокомментировал предложение запретить российские песни в городе
Мэр украинского города Днепра Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято, так как его невозможно исполнить.
00:57
МЧС устанавливает причину хлопка в жилом доме в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС выясняют причину хлопка в квартире жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления МЧС.
00:45
Лавров заявил о различии конечных целей России, Турции и Ирана в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что конечные цели Москвы в Сирии не во всём совпадают с целями Ирана и Турции.
00:29
Постпред США в ООН заявила, что Россия и Китай мешают денуклеаризации КНДР
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала, что Россия и Китай мешают решать проблему с ядерным разоружением Северной Кореи.
00:14
В Днепре предложили запретить российские песни
На Украине городской совет Днепра рассмотрит предложение о запрете песен российских исполнителей на территории города. Проект соответствующего решения размещён на сайте горсовета.
00:02
Ведущие тренеры Европы предложили УЕФА отменить правило выездного гола
Ряд тренеров европейских клубов предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола.
00:01
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.
23:52
Хейли рассказала об отсутствии у США стремления сменить власть в Иране
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у американской стороны нет намерения сменить власть в Иране.
23:50
Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии по футболу
Аргентинский специалист Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии по футболу.
23:45
В Подмосковье нашли редкую «бабочку-колибри»
В Московской области нашли редкую для региона «бабочку-колибри», сообщает телеканал «360».
23:40
Лавров: США заверяли Россию, что обеспечат размежевание оппозиции и террористов в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире Первого канала, что США заверяли Россию в обеспечении размежевания оппозиции и террористов в Сирии.
23:39
Моргунов одержал победу на международном легкоатлетическом турнире в Хорватии
Россиянин Тимур Моргунов стал победителем международного легкоатлетического турнира в хорватском Загребе в секторе прыжков с шестом.
23:33
Романцев считает, что руководство «Спартака» готовилось к продаже Промеса
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал переход голландского хавбека Квинси Промеса из московского клуба в испанскую «Севилью».
23:28
В Крыму прокомментировали намерение Киева увеличить военное присутствие в Азовском море
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о намерении Киева увеличить военное присутствие в Азовском море.
23:27
Трамп заявил о поддержке Аргентины Соединёнными Штатами на фоне экономического кризиса в стране
Американский лидер Дональд Трамп заявил главе Аргентины Маурисио Макри, что США поддерживают аргентинский народ на фоне сложной экономической ситуации в стране.
23:24
Музей «Палаты бояр Романовых» в Москве откроется 7 сентября после реставрации
В Москве торжественное открытие музея «Палаты бояр Романовых» после реставрации запланировано на 7 сентября, сообщает m24.
23:22
В Совфеде прокомментировали возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших Крым немецких депутатов
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал возбуждение Киевом уголовного дела против посетивших российский регион немецких депутатов.
23:19
Червиченко высказался о ситуации вокруг «Ростов Арены»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление «Ростова» относительно ситуации с проведением концерта на поле стадиона «Ростов Арена».
23:14
Хейли заявила о желании США провести отдельное заседание СБ ООН по ситуации в сирийском Идлибе
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона хочет провести отдельное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе.
23:11
Эксперт оценил подписание «Зенитом» контракта с Маркизио
Агент и бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в беседе с ФАН оценил подписание петербургским «Зенитом» контракта с итальянским футболистом Клаудио Маркизио.
23:01
«Локомотив» разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Ярославский «Локомотив» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:00
Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.
22:53
«Црвена Звезда» предоставит дополнительную защиту Шакири из-за его жеста на ЧМ-2018
Директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Тержич сообщил, что клуб намерен предоставить дополнительную защиту хавбеку «Ливерпуля» Джердану Шакири во время его приезда на матч Лиги чемпионов в Белград.
22:52
В Белом доме прокомментировали выход новой книги о Трампе
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала готовящийся выход книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».
22:37
В Тверской области обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны
В Ржевском районе обезвредили 30 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Тверской области.
22:34
В Москве намерены запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году
В Москве собираются запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году, передаёт m24.
22:26
На форме сборной Украины по футболу появился лозунг «Слава Украине»
Сборная Украины по футболу провела презентацию новых комплектов игровой формы.
22:20
Трамп пообещал федеральную помощь для ликвидации возможных последствий урагана «Гордон»
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти окажут помощь жителям тех штатов, которые могут пострадать от урагана «Гордон».
22:12
Спортивный директор «Зенита» рассказал подробности переговоров с Маркизио
Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как проходили переговоры с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.
22:05
В Совфеде прокомментировали новый доклад ОЗХО об отравлении в Эймсбери
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый отчёт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении в Эймсбери.
21:57
Эксперт прокомментировал переход экс-футболиста «Ювентуса» Маркизио в «Зенит»
Бывший тренер системы «Зенита», комментатор Алексей Стрепетов в беседе с Nation News прокомментировал переход экс-игрока «Ювентуса» Клаудио Маркизио в петербургский клуб.
21:56
В США заявили о «быстром ответе» в случае, если Вашингтон увидит применение Асадом химоружия
В Белом доме заявили, что США готовы «быстро ответить», если посчитают, что президент Сирии Башар Асад применил химическое оружие.
21:52
Началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы
На Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции — «Мневники» и «Улица Народного Ополчения», передаёт «Утро.ру».
21:47
Стивенс не смогла защитить титул победительницы US Open, проиграв Севастовой
Американская теннисистка Слоан Стивенс сложила полномочия победительницы четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open, проиграв латвийке Анастасии Севастовой в четвертьфинале.
21:45
Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург
Французская актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
21:43
ОЗХО: пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что применялось в Солсбери
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад, в котором говорится, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери.