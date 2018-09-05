Ynetnews: израильские аэропорты вынуждены менять маршруты рейсов из-за российских учений в Средиземном море

Из-за российских широкомасштабных военных учений в Средиземном море израильским аэропортам придётся изменить маршруты некоторых рейсов, сообщает Ynetnews. Как отмечает издание, из-за этого могут возникнуть задержки при взлётах и посадках международных рейсов.

Из-за российских широкомасштабных военных учений в Средиземном море израильским аэропортам придётся изменить маршруты некоторых рейсов, сообщает Ynetnews. Изменения коснутся рейсов, вылетающих из аэропортов имени Бен-Гуриона, Сде-Дов и Тель-Авива.

В военных учениях принимают участие десятки боевых кораблей и самолётов. Согласно заявлению Москвы, учения «направлены на улучшение морской коммуникации».

Однако противники этих учений, которые с подозрением относятся к намерениям России, отмечают, что Москва пытается обеспечить своё присутствие на Ближнем Востоке после того, как Асад вернёт под свой контроль последний регион, занятый повстанцами.

Управление аэропортов Израиля уведомило авиакомпании о том, что маршруты рейсов в районе Кипра могут быть изменены, из-за чего могут возникнуть задержки при взлётах и посадках международных рейсов, пишет Ynetnews.