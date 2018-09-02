Handelsblatt: Россия показывает НАТО свою военную мощь — и сотрудничает с Китаем

Россия демонстрирует НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений — в том числе у берегов Сирии, пишет немецкая газета Handelsblatt. При этом автор статьи подчёркивает, что нельзя недооценивать и символичное участие Китая в некоторых манёврах, потому что оно говорит о ещё более тесном сотрудничестве двух стран, которых также связывают экономические интересы.

Россия неожиданно объявила о проведении «щекотливых» учений флота в восточном районе Средиземного моря, сообщает немецкая газета Handelsblatt. Подразделения Черноморского, Северного, Балтийского и Каспийского флотов на протяжении восьми дней будут проводить манёвры у берегов Сирии. Участие в них примут 25 кораблей и 30 военных самолётов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160.

Как пояснил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, эти учения никак не связаны с напряжённой ситуацией в Сирии. Однако в российских военных кругах говорят о том, что учения в регионе — это ответ на увеличивающееся присутствие американского флота у сирийского побережья, отмечает издание. По мнению автора статьи Андре Баллина, в пользу этой версии говорит тот факт, что одно из тренировочных упражнений направлено на противодействие подлодкам, а в регионе находится как минимум две американских субмарины.

По соображениям безопасности вся местность проведения учений объявлена для судов опасной зоной. Как отмечает немецкая газета, время для проведения манёвров выбрано щекотливое: армия Башара Асада как раз планирует в Сирии наступление на Идлиб — последний район в стране, который не находится под влиянием правительственных сил. Россия уже обвинила Запад в желании инсценировать химическую атаку, чтобы после этого начать авиаудары по Сирии. Нынешние учения, по-видимому, должны послужить для устрашения, полагает автор статьи.

Кроме того, планируется с большим размахом провести учения «Восток-2018», подчёркивает Handelsblatt. Этой осенью Россия задействует в манёврах свыше 300 тыс. военнослужащих, то есть почти треть своих вооружённых сил. Министр обороны Шойгу говорил о 36 тыс. единиц военной техники, одновременно задействованных в операции, о танках, боевых машинах пехоты и военном транспорте, причём всё это должно проходить испытания в условиях, приближённых к боевым.

За четыре дня с 11 по 15 сентября вооружённые силы должны доказать способность к слаженным действиям и продемонстрировать свою огневую мощь. Точное протекание учений держится в тайне, но должны быть отработаны как подвижная оборона, так и переход в контрнаступление. По численности войск и техники учения сопоставимы с крупными военными операциями Второй мировой войны, уверяет издание.

Как уточняет автор, НАТО в эти месяцы тоже интенсивно отрабатывает армейские манёвры. В конце августа почти 10 тыс. военных в Литве отрабатывали сценарий борьбы с ополченцами, пользующимися поддержкой России. С конца октября до начала ноября в арктических водах в районе Норвегии должны пройти учения Trident Juncture («Единый трезубец»), которые будут отмечены наиболее значительным присутствием сил НАТО с окончания холодной войны. Правда, численность солдат в данном случае составит только 40 тыс., 8 из которых предоставит бундесвер.

Эксперты сходятся во мнении, что Россия своими грандиозными военными играми подаёт мировой общественности мощный знак. Пока в Японии за этой демонстрацией силы на Дальнем Востоке следят с обеспокоенностью, в Москве о ней сообщают с гордостью, пишет немецкая газета. Как отметил замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, «мы подаём сигнал, что защита нашего государства в надёжных руках». Он также добавил, что учения пройдут в соответствии с международным правом, однако при этом Россия всегда держит в уме постоянно увеличивающееся присутствие НАТО на её западных границах.

Военный эксперт Виктор Баранец тоже оценивает учения как послание НАТО. Поскольку все операции будут проходить в Сибири и на Дальнем Востоке, Россия показывает, с одной стороны, что не планирует нападать на территории альянса, а, с другой стороны, воплощает кошмары Пентагона, потому что отрабатывает в том числе военное сотрудничество с Китаем. Американские адмиралы в последнее время постоянно говорят о том, что худшая угроза для США и НАТО — это гипотетический оборонный союз России и Китая, напоминает Баранец.

Учения действительно будут проходить при поддержке китайских и монгольских подразделений, даже если их участие нельзя назвать значительным, пишет Handelsblatt. Народно-освободительная армия Китая отправит 3,200 военнослужащих на стратегические учения, однако символическое значение совместных манёвров не следует недооценивать, настаивает автор статьи.

Как подчёркивает журналист издания, примерно в это же время в регионе состоится другое крупное событие, которое должно сплотить Китай и Россию — четвёртый Восточный экономический форум во Владивостоке. Лидер КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин точно примут в нём участие, уверяет Андре Баллин.

Как сообщается в статье, уже запланирован ряд экономических соглашений, которые приведут к более тесному сотрудничеству между двумя соседними странами. Возможно, форум во Владивостоке также даст толчок началу строительства нового газопровода из России в Китай. Нельзя исключать и вероятности, что оба государственных лидера пожелают взглянуть на проведение военных учений.

Тем самым Путин может в очередной раз продемонстрировать, что он не изолирован, и что на его стороне — мощный экономический и военный партнёр, считает корреспондент издания. Между тем, даже правительственные опросы населения за последние три годы отмечают спад доверия граждан России к Китаю как к партнёрскому государству. 62% россиян по-прежнему дружелюбно настроены к Поднебесной, однако это на 15% меньше, чем было в 2015 году, на пике кризиса отношений с Западом.

По объяснению автора статьи, это связано и с тем, что Пекин в конфликте не принял сторону Москвы со всей однозначностью, как надеялись многие. К тому же, в сфере экономического сотрудничества Китай крайне бдительно следит за собственными прибылями. «О равноправном сотрудничестве не может быть и речи», — уверяет Андре Баллин. По его мнению, Россия для Китая является, главным образом, поставщиком сырья. Пекин охотно покупает древесину, уголь, руду, благородные металлы, нефть и газ, но по-прежнему проявляет заметную сдержанность в том, что касается инвестирования средств в российское производство, заключает Handelsblatt.