Duowei News: даже без союза Москва и Пекин бросают вызов Вашингтону

В последнее время Россия и Китай активно проводят совместные военные учения, что говорит о новом уровне укрепления двусторонних отношений. Впрочем, за столь стремительным сближением до сих пор нет логического завершения — полноценного союза. По мнению Duowei News, союзничество невыгодно для двух стран, но дружба даёт обеим большие преимущества в противостоянии США.

27 августа в силу вступил новый пакет антироссийских санкций Вашингтона, из-за которых Москва уже столкнулась с немалыми экономическими трудностями, пишет Duowei News. Пока Россия не сделала никаких заявлений относительно того, как именно она собирается ответить на санкции, однако поведением во внешней политике Кремль даёт понять, что он твёрдо намерен придерживаться своей позиции.

Так, Кремль в последнее время всё чаще выражает поддержку Ирану и Турции, которым тоже пришлось иметь дело с американскими санкциями. Кроме того, ускользнуть от внимания не может и то, что Москва организует в центральной и восточной частях страны военные учения «Восток-2018». Как подчеркнуло Минобороны страны, это самые масштабные манёвры с 1981 года, в них будет задействовано порядка 300 тыс. военных, включая представителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как отмечает портал, Москва и Пекин нередко проводят совместные учения, однако по большей части подобные мероприятия они организуют вместе. В этот раз китайские военные участвуют в манёврах России — обычно такая возможность предоставляется только военным союзникам Москвы. В то же время это самые крупные иностранные учения, в которых когда-либо принимали участие китайцы.

Несомненно, об этом заявляют и сами Россия и Китай, учения в таком формате свидетельствуют об углублении и укреплении российско-китайского сотрудничества, в особенности в военной сфере. Как отметил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, участие КНР в манёврах говорит о «расширении взаимодействия двух союзников во всех сферах».

Хотя официально утверждается, что учения «Восток-2018» не направлены на третьи стороны, в России поговаривают, что это сигнал США. На взгляд Duowei News, со стратегической точки зрения, ухудшение отношений, по сути, невыгодно ни Москве, ни Вашингтону. Полагаясь только на собственные силы и помощь Китая, без снятия западных санкций Россия не сможет вытянуть свою экономику из кризиса и восстановить государственную мощь.

С другой стороны, конечно, в плане экономики и технологий Москва Америке не соперница — для США вообще трудно представить действительно опасную угрозу. Однако единственный, кто может бросить реальный вызов единоличному господству Вашингтона, — это усиливающийся Пекин.

Если рассматривать геополитический треугольник Россия — Китай — США, то ясно, что Москве, вплотную соседствующей с КНР, столь сильный сосед тоже невыгоден. По-хорошему, Россия должна разделять опасения Америки относительно Пекина или хотя бы придерживаться нейтралитета между США и Китаем. Однако с провалившимися попытками Дональда Трампа сблизиться с Москвой, «рашагейтом», предрассудками Вашингтона относительно России и его внутренними противостояниями Кремль всё чаще смотрит в сторону Пекина.

На высшем уровне свои отношения Россия и Китай именуют «всесторонним стратегическим партнёрством», напоминает ресурс. Это сложное и витиеватое название мало о чём говорит, и тем не менее укрепление отношений с Москвой очень важно и даже необходимо для Пекина, который, хотя и не испытывает недостатка в друзьях, нуждается в сильной карте в геополитическом противостоянии с США. Здесь Россия — «лучший выбор». Неудивительно, что призывы заключить полноценный союз звучат всё чаще, но на официальном уровне обе страны относятся к подобным предложениям прохладно.

Китай в целом придерживается политики невступления в союзы. Он и без союзников представляет для США настоящую головную боль, а если Пекин заключит с кем-нибудь союз, Вашингтон тут же поспешит этим воспользоваться, усматривая ещё большие провокации и раздувая новые, ненужные КНР конфликты. Для России союз с Китаем символизировал бы начало «полного противостояния» с Америкой, к которому Москва не готова.

Обратившись к истории, можно убедиться, что ни один из трёх союзов России и Китая не заканчивался удачно. Каждый раз страны шли на сближение по конъюнктурным соображениям и попеременно «предавали» друг друга, и это подорвало веру в дальнейшие союзы. Но пока Россия нужна Китаю для ведения игры с США, а России нужен Китай, чтобы поддерживать баланс в отношениях с Вашингтоном. Возможно, Пекин и Москва не станут союзниками, но в ближайшее время их дружба никуда не денется, резюмирует портал.