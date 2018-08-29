NI: избрание Трампа — результат стараний Пекина, а не Москвы

Американским СМИ и публике давно пора переключить своё внимание с России на Китай — ведь именно он является главной угрозой для будущего США, пишет на страницах The National Interest американский политолог и экономист Джим Уокер. Как иронизирует Уокер, Дональд Трамп стал президентом не благодаря «сговору с Москвой», а именно из-за Китая — ведь его избрали для того, чтобы он положил конец «хищнической» политике Пекина.

Американские СМИ до сих пор усиленно обсуждают российское «вмешательство» в выборы 2016 года — а им следовало бы сосредоточиться на том, какую роль в избрании Трампа сыграл Китай, пишет в своей статье для The National Interest американский экономист и политолог Джим Уокер.

Как подчёркивает Уокер, в результате «хищнической» экономической и торговой политики Китая, в рамках которой Пекин манипулировал валютными курсами, пользовался нечестными методами в торговле и похищал интеллектуальную собственность, сильнее всего пострадали именно американские рабочие — для них подобное поведение вылилось в безработицу, снижение доходов и потерю достоинства. Между тем, демократы почти не приняли реальных мер для того, чтобы пим помочь — а Трамп понял их беду и решил что-то с ней сделать, констатирует он.

Как поясняет эксперт, благодаря дешёвой рабочей силе и выгодному для них обменному курсу, устанавливаемому Центробанком Китая, Пекин ежемесячно экспортирует в США большое количество товаров — а полученные от этого доллары вкладывает в ценные бумаги Казначейства США, крупнейшим держателем которых он сейчас является. Таким образом Китаю удаётся «искусственно» поддерживать низкий курс юаня, сохраняя тем самым спрос на свои товары в мире — несмотря на то, что его валюта, как у всех стран с положительным сальдо торгового баланса, «должна укрепляться», пишет Уокер.

По мнению аналитика, именно США дали Китаю «билет в мировую экономическую систему» проголосовав за принятие страны в ВТО. Пекин же сразу стал очень активно пользоваться полученными им в связи с членством правами, а вот соблюдать свои обязанности не торопится, убеждён автор. Кроме того, по последним американским данным, компании США в последние годы теряли до $50 млрд ежегодно в связи с похищением китайскими компаниями их интеллектуальной собственности, возмущается автор.

Двадцать лет назад экономика Китая была двадцатой в мире — но за этот период она выросла почти в пять раз и сегодня Пекин уступает по экономическим показателям только Вашингтону: его ВВП составляет более 60% от американского. В свою очередь, Россия находится по объёму экономики на 11 месте в мире, а её ВВП составляет 8% от ВВП США. И пока американцы обсуждают в соцсетях «сговор с Россией», Китай «бесшумно бросает вызов экономическому превосходству США в мире», говорится в статье.

Хотя американцам и стоит относиться к кибератакам и вмешательству в выборы со стороны России и любых других стран очень внимательно, настоящая угроза будущему США — это хищническая экономическая политика Китая, и именно она, а не «российская угроза», должна служить в качестве фактора сплочения для американцев, подытоживает Уокер.