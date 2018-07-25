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ABC: Трамп обеспокоен будущим российским вмешательством — на этот раз в пользу демократов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Дональд Трамп заявил, что обеспокоен возможностью вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс США, сообщает ABC. По словам американского лидера,из-за чрезвычайной «жёсткости» его администрации по отношению к Москве Россия будет заинтересована в том, чтобы голоса избирателей достались Демократической партии. Однако, как отмечает издание, на сегодняшний день никаких доказательств того, что Россия желает победы демократов, нет.
ABC: Трамп обеспокоен будущим российским вмешательством — на этот раз в пользу демократов
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о своей «обеспокоенности» возможностью вмешательства России в предстоящие промежуточные выборы в США с целью победы демократов, передаёт ABC News. «Ни один президент не был жёстче к России, чем я, поэтому они будут продавливать демократов. Они определённо не хотят Трампа!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Как отмечает издание, выражение «обеспокоенности» свидетельствует о «смене тона»  американского лидера в отношении темы российского вмешательства в выборы, которое он не раз подвергал сомнению.

По словам журналиста, последнее заявление Трампа противоречит его предыдущим высказываниям. Всего два дня назад глава Белого дома опубликовал твит, в котором назвал дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года «большой ложью». На совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Трамп также заявил, что не видит причин подозревать Россию в попытках повлиять на исход предвыборной гонки. Как напоминает ABC, оба этих заявления позже были скорректированы.

Как отмечается в статье, на сегодняшний день нет «доступных для широкой публики» доказательств возможной заинтересованности России в победе демократов на промежуточных выборах в США.

В то же время, как напоминает издание, Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Хельсинки, подтвердил, что хотел победы Трампа на выборах, «потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений».

 

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ABC News США Северная Америка
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