ABC: Трамп обеспокоен будущим российским вмешательством — на этот раз в пользу демократов

Дональд Трамп заявил, что обеспокоен возможностью вмешательства России в предстоящие выборы в конгресс США, сообщает ABC. По словам американского лидера,из-за чрезвычайной «жёсткости» его администрации по отношению к Москве Россия будет заинтересована в том, чтобы голоса избирателей достались Демократической партии. Однако, как отмечает издание, на сегодняшний день никаких доказательств того, что Россия желает победы демократов, нет.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о своей «обеспокоенности» возможностью вмешательства России в предстоящие промежуточные выборы в США с целью победы демократов, передаёт ABC News. «Ни один президент не был жёстче к России, чем я, поэтому они будут продавливать демократов. Они определённо не хотят Трампа!» — написал глава Белого дома в Twitter.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.



Как отмечает издание, выражение «обеспокоенности» свидетельствует о «смене тона» американского лидера в отношении темы российского вмешательства в выборы, которое он не раз подвергал сомнению.

По словам журналиста, последнее заявление Трампа противоречит его предыдущим высказываниям. Всего два дня назад глава Белого дома опубликовал твит, в котором назвал дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года «большой ложью». На совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Трамп также заявил, что не видит причин подозревать Россию в попытках повлиять на исход предвыборной гонки. Как напоминает ABC, оба этих заявления позже были скорректированы.

Как отмечается в статье, на сегодняшний день нет «доступных для широкой публики» доказательств возможной заинтересованности России в победе демократов на промежуточных выборах в США.

В то же время, как напоминает издание, Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Хельсинки, подтвердил, что хотел победы Трампа на выборах, «потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений».