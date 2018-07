ABC: Трамп обеспокоен будущим российским вмешательством — на этот раз в пользу демократов

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о своей «обеспокоенности» возможностью вмешательства России в предстоящие промежуточные выборы в США с целью победы демократов, передаёт ABC News. «Ни один президент не был жёстче к России, чем я, поэтому они будут продавливать демократов. Они определённо не хотят Трампа!» — написал глава Белого дома в Twitter.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!