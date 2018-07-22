Колбер: пригласить Путина в Белый дом — это всё равно, что купить новый билет на «Титаник»

Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обречена на такой же крупный успех, как и второе плавание «Титаника», пошутил в эфире The Late Show американский сатирик Стивен Колбер. По его словам, встречаться с Путиным в таких обстоятельствах, это примерно тоже самое, что смотреть кино с Харви Вайнштейном. Поэтому, как советует Колбер, Трампу следует «перестать вилять задом» и заняться более безопасным хобби, — например, паркуром по вулканам.

Добро пожаловать на The Late Show, с вами я, его ведущий Стивен Колбер. Друзья, уму непостижимо, что от администрации Трампа может так трясти каждый день! Каждый божий день снова здорово! Наверное, всё дело в том, что электроды каждый раз присоединяют к новому месту. И, скажем так, сегодня, нас для начала ещё и обрили. Ну так, чтобы уж наверняка.

Понимаете, американцы самых разных политических взглядов в ужасе от адского турне Трампа в административный центр финской провинции Уусимаа, Хельсинки. Пока Путин играл в шахматы, Трам-то играл в поддавки… сам с собой! Напрасно ему вообще шашки дали, мог ведь подавиться. А вся королевская конница, вся королевская рать Трампа всю эту неделю отчаянно пыталась отдалить его от Путина, чтобы всё это уже закончилось, и администрация могла, наконец, заняться проблемами простых людей — детей в клетках (детей мигрантов в центрах временного содержания. — ИноТВ).



Но сегодня… Сегодня! После всего вот этого Дональд Трамп выдал в Twitter (пародирует голос Дональда Трампа): «Саммит с Россией был крайне успешным, если не считать истинных врагов народа, фейковых СМИ. С нетерпением жду нашу вторую встречу».



(В неверии плюётся кофе, промокает галстуком губы).



И откуда у меня взялся этот кофе?.. Вторую встречу? Вторую! Первая же прошла так удачно! Будто реклама захватывающего сиквела: «Этим летом в кинотеатрах! «Титаник 2: снова здорово». На этот раз всё закончится хорошо».

Но, когда она ещё будет, эта вторая встреча? И будет ли вообще? Да и где президенту встречаться с авторитарным лидером, которого весь мир обвиняет в военных преступлениях и который лично заказал вмешательство в наши выборы?



КОРРЕСПОНДЕНТ CNN: Пару мгновений назад Сара Сандерс написала в Twitter, что президент поручил своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Владимира Путина этой осенью в Вашингтон.

(В неверии плюётся кофе).

Да откуда всё время появляется эта чашка? Простите. Я вас не забрызгал?.. Он его в Вашингтон зовёт! Хуже твоей встречи в Хельсинки и не придумаешь: ты посрамил нашу страну, разозлил наших союзников и укрепил всех в подозрении, что у Путина на тебя что-то есть. Да и твоя собственная партия впервые выступила против тебя, пускай и неуверенно. (напевает) Устроим сговор, как прошлым летом. (пародирует Трампа) «Спасибо, что очистили меня от этого говна. А теперь извините, пойду слеплю снеговика из фекалий».



Уверен, что для директора Нацразведки и звезды «Маппет-шоу» в вечном трауре Дэна Коутса эта встреча будет ну очень непростой. Может, помните, как Трамп спустил всех собак на Коутса и его спецслужбы и переметнулся в лагерь Путина на встрече в Хельсинки? Так что представить выражение лица Коутса, когда он услышал эту новость трудно. К счастью, представлять и не придётся: в этот момент глава разведведомства давал интервью в прямом эфире.

ВЕДУЩАЯ ИНТЕРВЬЮ: Белый дом только что объявил в Twitter, что этой осенью Владимир Путин приедет в Белый дом.



ДЭН КОУТС, директор Национальной разведки США: Простите, что?



Дэн, кофейку не желаешь?

А я его понимаю. И очень хорошо… (в неверии) чего?! Понимаю, какого Коутсу. Может, мы это всё перепроверим? А то как бы завтра Трамп опять свои слова обратно не взял. (пародирует Трампа) «Я перечитал сценарий и хочу внести маленькое исправление, да? Я сказал, что приглашаю Владимира Путина в Вашингтон. Но хотел сказать, что не приглашаю не Владимира не Путина не в Вашингтон».



Господин президент, вы только что, едва-едва набрались сил признать, что Путин лично виновен во вмешательстве в наши выборы. Конечно, давайте пригласим его в Белый дом! (пародирует Трампа) «Так, хочу поужинать суши с Путиным, устроить мальчишник с Косби, посмотреть кино с Харви Вайнштейном, а безопасностью пусть занимаются парни из MS-13*. Давайте, за дело.



Первый саммит был настолько чудовищным, что мы до сих пор не видели дна. Помните, президенты два часа общались тет-а-тет, лишь в присутствии своих переводчиков? Так вот, возможно, мы никогда и не узнаем, о чём они говорили. Но что-то они там определённо обсуждали, поскольку во вторник посольство России в США написало в Twitter (пародирует русский акцент): «Министерство обороны РФ готово претворить в жизнь договорённости… достигнутые в Хельсинки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом».



Какие такие договорённости? (пародирует Трампа) «Ну что Влад, с тебя сочок, вкусняшки на обед и пара печенек, а с меня — Аляска и Эрик… По рукам? Договорились?» Об одной возможной сделке мы слышали: на пресс-конференции (по итогам встречи в Хельсинки. — ИноТВ) Трамп упомянул, что Путин выдвинул предложение, касающееся 12 сотрудников российских спецслужб, которых Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Он (Путин. — ИноТВ) сделал великолепное предложение. Он предложил, чтобы работающие над этим делом люди приехали (в Россию. — ИноТВ) и работали вместе с их следователями по делу этих 12 человек. По-моему, это великолепное предложение. Да?



(Пародирует голос Трампа) «Он предложил великолепную сделку. Он сказал, что больше так не будет, а то руководство на него жутко злится. А потом он добавил ещё руль с гидроусилителем и радио с АМ/FM и пообещал, что заставит Европу просто исчезнуть».



А вот как всё было на самом деле: Путин заявил, что русские допросят тех пресловутых русских, а команда Мюллера сможет понаблюдать. А взамен русские допросят ещё нескольких американцев, которые им не нравятся. А именно посла администрации Обамы в Москве Майкла Макфола, «который стал заклятым врагом Кремля из-за постоянной критики нарушения прав человека в России». Сама мысль об это просто смехотворна. Так что… её решили обмозговать.



ЖУРНАЛИСТ: Вчера российские власти назвали имена нескольких американцев, которых хотят допросить. Среди них бывший посол США в России Майкл Макфол. Президент Трамп поддерживает это предложение? Он согласен с тем, чтобы Россия допрашивала официальных лиц США?



САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Президент проведёт заседание со своей командой, и когда последует заявление, мы дадим знать.



Госдеп, разумеется, как же это… е*****ся на***. Так ведь говорят? Правильное слово? Два слова.



Один действующий американский дипломат сказал по этому поводу: «Президент ставит превыше всего свои интересы в противовес интересам правительства. Это очевидно… на примере обс******* наших союзников по НАТО и лобызанием зада Путина… Либо он скомпрометирован Путиным, либо он п****, и в этом случае ему следует хватать себя самого».

(Продолжительные овации).

И это слова дипломата. Так что он по определению выразился с максимально возможной тактичностью. Но шокированы не только дипломаты. Давайте познакомимся с полным спектром реакций на это предложение.

ОРРИН ХЭТЧ, сенатор США: …это плохая идея.

ХЕЗЕР НАУЭРТ, представитель Госдепартамент США: …абсолютный абсурд.

ЭРИК СВОЛВЕЛЛ, конгрессмен США: …это как если бы жертва ограбления позволила грабителю настроить квартирную сигнализацию.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: …даже рассмотрение подобного предложения показывает, насколько они наивны.

ДОНАЛЬД ТРАМП: …думаю, что это великолепное предложение.

(Колбер понимающе пожимает плечами).

Сегодня Белый дом, наконец, обрушился с критикой… сам на себя. Сара Хакаби Сандерс сообщила журналистам, что «это предложение было сделано президентом Путиным в духе искренности, но президент Трамп с ним не согласен».

Да, Трамп не согласен, но его впечатлило то, это предложение было сделано в духе искренности. Дональд Трамп не привык к искренним предложениям. (Пародирует Трампа). «Ты выйдешь за меня? Да? Твою мать. Ладно. Пойду жене расскажу».

Мы знаем, что Трамп у Путина в кармане. Остаётся лишь один вопрос: почему? Здесь может быть только два варианта: либо у Путина на него что-то есть, либо он идиот. И доказательств, поддерживающих обе версии, полным-полно. С одной стороны он делает всё, что ему говорит Путин, но с другой он не знает орфографии, он спутал ЗППП и ПДД, он не понимает, почему мы воевали в гражданскую войну — и только посмотрите на эту фотографию, где он играется с большим грузовиком!

Но! Вне зависимости от того, осознаёт он это или нет, очевидно, что он не перестанет клеиться к Путину. Именно поэтому сегодня я выступлю с речью.

(Колбер смотрит прямо в камеру). Господин президент, спасибо, что смотрите. (Достаёт листок из кармана). Я записал все свои мысли, потому что меня переполняют эмоции.

(Едва сдерживая слёзы). Сэр, вы здесь, потому что мы очень любим нашу страну, а вы в ней живёте. (Смахивает слезинку). Мы хотим, чтобы вы нас выслушали. Когда вы нападали на НАТО, мне казалось, что нападают на меня. А ваш друг Владимир? Он вам не настоящий друг, понимаете? Вы делаете, как он хочет, потому что думаете, что это весело. Но вы не понимаете, что если вы чем-то провинитесь, то он всем покажет, что вы на самом деле большой грязный клоун, который любит пи-пи! (хватается за сердце).

Так что вместо того, чтобы вилять задом перед диктаторами, мы просим вас найти более безопасное хобби. Например, паркур по вулканам. Или акулья стоматология. Или героин. Мы уже приготовили для вас укромное местечко. Вы можете отправиться туда в любое время, и мы вам всё оплатим. Пол Манафорт уже вас там ждёт!**

Дата выхода в эфир 19 июля 2018 года.

*Мара Сальватруча, что на сленге значит «бригада сальвадорских бродячих муравьёв» — одна из самых жестоких и быстро растущих преступных уличных банд Центральной и Северной Америки (прим. ИноТВ).

**Бывший управляющий предвыборной кампании Трампа на данный момент находится под стражей (прим. ИноТВ).