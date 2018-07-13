Колбер: да мой агент для меня делает меньше, чем Трамп для Путина

Судя по тому, как активно Дональд Трамп пытается ослабить ЕС и НАТО, он точно работает на интересы России — и с этим согласны даже аналитики союзного Трампу канала Fox News, заявил ведущий популярной передачи The Late Show, сатирик Стивен Колбер. По мнению Колбера, единственное неизвестное — это причина, по которой Трамп это делает.

Всем добро пожаловать на Late Show! Я ведущий Стивен Колбер. Сегодня — сегодня же, да? — подошли к концу первые сутки визита Дональда Трампа в Европу. Сначала он отправился в Брюссель на саммит НАТО, потом — в Англию, а затем — прямиком в ад… Прошу прощения, то есть в административный центр финской провинции Уусимаа, то есть Хельсинки, где он встретится с Владимиром Путиным.

Пока его поездка проходит… проходит она в общем. То есть, ну, не перевернул же он НАТО вверх дном, правда, Джимми?

(На экране появляется фотография участников саммита на фоне эмблемы НАТО с названием альянса на английском и французском языках — то есть NATO и OTAN)

Господи Боже!

А The New York Times написала об этом вот так: «Господин Трамп начал свои переговоры на конфликтной ноте…». Так он же только эту ноту и знает! Он же человек-сирена!

Трясучка началась ещё за завтраком с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Кстати, обратите внимание: Трамп — единственный, кто уже выдул свой сок. (Подражая Трампу) «Это я для того, чтобы встречаться с Путиным на полный мочевой пузырь… Говорят же всякое». Да, бред какой-то. Даже в качестве шутки такое звучит как бред.

Трамп не откладывая в долгий ящик сразу же пропел на своей единственной ноте об одной отдельно взятой стране.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Очень печально, что Германия заключает отвратительную сделку по нефти и газу с Россией. Вы же должны, по идее, защищаться от России — а Германия каждый год выплачивает России многие миллиарды долларов... Германию полностью контролирует Россия.

(Подражая Трампу) «Германию полностью контролирует Россия — и кстати, знаете, кто занимался сексом с порнозвездой? Ангела Меркель, вот кто. Ага, Ангела обожает, когда её шлёпают свёрнутым журналом Der Spiegel… Очень уж она шаловливая фройляйн!»

Трамп утверждает, что Россия контролирует Германию, исходя из того, что Германия экспортирует 35% своего природного газа из России. Это действительно так — мы все находимся под контролем людей, которые поставляют нам топливо. Именно поэтому я теперь навечно принадлежу заправке Chevron, что на трассе №3, и когда они вторглись в соседнюю пиццерию Pizza Hut, я промолчал — а что мне было делать?

Всего этого и следовало ожидать, поскольку Трамп как раз перед тем, как отправиться в поездку, рассказал о своих трёх «остановках». Догадаетесь, какую из них он больше всего ждал?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Так что у меня по расписанию — НАТО, потом Великобритания, где всё не очень спокойно, и Путин. Честно говоря, встреча с Путиным будет самой лёгкой из них всех. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать?

Я бы мог подумать. Все могли бы подумать.



ГОЛОС: Точно!



Я не готов утверждать, что наш президент — агент России. Но у меня есть агент, и он делает для меня меньше, чем Трамп для России! Я люблю тебя, пупсик! Я люблю тебя, пупсик, но ты никогда не менял исход выборов в мою пользу. Ясно? Я проиграл Джону Оливеру!



И это заметили не только журналисты, Fox News тоже заметил! Послушайте, что пытается донести до республиканцев политический редактор Fox News!



КРИС СТАЙРВОЛТ, политический редактор Fox News: Вы не помешаете Трампу подорвать НАТО. Вы не помешаете ему сменить внешнеполитический курс США на более благоприятный для России. Он это сделает. Он прилетит в Брюссель, как чайка: нагадит повсюду, прокричит и улетит.



Ого! Ого! Вы это слышали? Я согласен. Но я бы хотел взять короткую паузу, чтобы поговорить серьёзно. Джим, давай поговорим серьёзно.



Послушайте. Не важно, нравится вам президент или нет. Мы все знаем, что сейчас происходит. Трамп пытается ослабить ЕС, ослабить НАТО и расколоть европейский альянс. Именно этого хочет Россия. Это не гипотеза, это происходит у нас на глазах. И не знаем мы только того, зачем ему это.



Может быть, он подлизывается к Путину, чтобы наконец построить Trump Tower в Москве. Может быть, он хочет перекроить мировую расстановку сил: использовать Россию как союзника против крепнущего Китая. А может быть, у Путина есть видеозапись, на которой тот в отеле с двумя проститутками: «А-ах, папочке нравится! Хорошо! Хорошо!»



Обо всём этом можно спорить. Но верен последний вариант.



А я хочу официально заявить — и, пожалуйста, не надо это гравировать на моём надгробии: я согласен с парнем с Fox News.



Это был серьёзный разговор.



Но это не единственный промах Трампа. Во время церемонии открытия саммита НАТО, когда все остальные следили за воздушным парадом, Трамп — вот он! — глядел совсем в другую сторону. Мои соболезнования президенту в связи с его сокрушительным поражением в первом туре международного турнира «Саймон говорит»*.



Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.



* Детская игра, распространённая в англоговорящих странах (прим. ИноТВ).