CNN: на саммит с Путиным Трамп «рванёт с места в карьер» — даже его советники в неведении

Дональд Трамп никак не готовится к саммиту с Владимиром Путиным в Хельсинки и, вопреки сложившейся традиции, не ведёт на этот счёт никаких консультаций со своими союзниками, возмутился в эфире CNN американский журналист Фарид Закария. По его словам, это привело к тому, что относительно его намерений и целей блуждают в потёмках не только американцы и европейцы, но и его собственные советники по национальной безопасности.

Как вы думаете, Фарид, как пройдёт встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным?

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий программы «Фарид Закария GPS»: Что тревожнее всего, так это то, что Трамп, судя по всему, опять считает, что может рвануть с места в карьер. Не ведётся никакой подготовки, никто не определил общих принципов. Кроме того, нет никаких сообщений о том, что ведутся какие-то консультации с союзниками по НАТО. Эти консультации всегда были ключевым фактором переговоров США с Россией и даже с Китаем — то есть сначала надо поговорить с союзниками и выработать некую общую позицию. Европейцы не имеют никакого понятия о том, что Трамп будет обсуждать с Путиным, как и все мы. И если честно, мне кажется, что в неведении относительно его намерений пребывают даже некоторые его самые близкие советники по национальной безопасности.

Макс, как вы считаете, что думает Путин, наблюдая за всем этим брюссельским фарсом?

МАКС БУТ, аналитик по вопросам мировой политики: Подозреваю, что у него на лице улыбка до ушей, как у Чеширского кота. Наблюдая за этим, он думает, что на этой неделе одержал две победы: одну на чемпионате мира, а вторую — на саммите НАТО. Его кандидат на президентский пост Дональд Трамп сеет раздор в европейском альянсе, как того и хотел Владимир Путин. И я уверен, что Путин воодушевился заявлением Трампа на свой счёт. Трампа спросили, является ли Путин врагом и представляет ли он угрозу, а он не стал этого утверждать. Всё, что он сказал, так это то, что Путин — это соперник, в то время как именно такое мнение у него сложилось о Германии.

Фарид, Макс Бут, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 июля 2018 года.