Мировые СМИ: по пути в Хельсинки Трамп взыскал долги с союзников по НАТО

У Дональда Трампа насыщенная европейская поездка: саммит НАТО в Брюсселе, визит в Великобританию и встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки. Правда, в глазах многих аналитиков последний пункт затмил остальные. Давление грядущего саммита в Финляндии на встрече альянса ощущали все: не обошлось без дипломатических атак, но в целом, собрав с союзников деньги, Трамп признался, что остался «очень доволен».

Ещё только в преддверии саммита НАТО в Брюсселе союзников снедали сомнения и противоречия, а западные СМИ их опасения лишь подогревали. На встречу с лидерами стран альянса едет американский президент Дональд Трамп, от которого, судя по G7 в Канаде, уже и не знаешь, чего ожидать, — явно ничего хорошего.



Впрочем, как писал в Bloomberg бывший главнокомандующий союзными силами в Европе Джеймс Ставридис, действующий глава Белого дома на саммите НАТО, — это ещё полбеды. Ведь ко всему прочему вскоре после Брюсселя Трамп отправится в Хельсинки, на встречу с Владимиром Путиным и, не дай бог, на фоне напряжённости с натовскими друзьями найдёт общий язык с российским президентом, которым американец «неприкрыто восхищается». Оказывается, Трамп «хорошо себя чувствует при общении с врагами и плохо — с союзниками», в которых президент, как узнал немецкий Merkur, всё сильнее разочаровывается.

Перед своей поездкой в Европу, где американский лидер должен был посетить Брюссель, «переживающий бурю» Лондон и Хельсинки, он сам даже утверждал, что из всех повесток встреча с Путиным в Финляндии для него будет «проще всего», цитировал портал La Press. Похоже, саммит НАТО для главы Белого дома — «всего лишь промежуточная станция по пути к истинному пункту назначения», встрече с Владимиром Путиным, написала Die Zeit. Неудивительно, что в такой атмосфере первый пункт программы Дональда Трампа, по мнению Bayerischer Rundfunk, проходил нервозно, «в тени встречи» с российским лидером и в ожидании возможной катастрофы — какого-нибудь «разрушительного твита» в стиле американского лидера.



«Поток Молотова — Риббентропа»



Как и ожидалось, не обошлось без «унижения европейских союзников» и упоминания России, и случилось это уже за завтраком. Правда, в несколько неожиданном ключе. Утверждение Трампа о том, что «Германию целиком и полностью контролирует Россия», по словам прочитавшего язык тела президентского окружения CNN, стало «неловким моментом», смутившим не только дипломатов стран ЕС, но и высокопоставленных советников президента. Der Standard обратила внимание, что «дипломатическую атаку» все ждали, но «она была настолько жёсткой, что многие даже лишились дара речи».



Упрёк Дональда Трампа в том, что Берлин покупает газ у России, но заставляет Америку вкладывать миллиарды в защиту Германии от Москвы, Ангела Меркель без ответа не оставила. Канцлер напомнила, что её страна, давно вышедшая из-под контроля Кремля и проводящая независимую политику, тоже многое делает для НАТО и в свою очередь защищает интересы США, например в Афганистане. France 24 и вовсе посоветовал европейским лидерам обратить против американского лидера его же аргументы, мол: «А вы, что вы делаете, чтобы ответить на вмешательство России в наши демократические выборы? Что вы делаете, чтобы ответить на агрессивность России по отношению к Украине?»



Также за немцев вступился и экс-посол Великобритании в США сэр Найджел Шайнуолд, заявив в эфире CNBC, что Германия «никакая не заложница России» и что в подтверждение своей независимости она всегда проявляет в отношении Москвы «чрезвычайную твёрдость по актуальным вопросам». Однако Александр Домбровский из Rzeczpospolita, кажется, понимает, на что намекает Дональд Трамп, и рассматривает другую сторону вопроса. Польский журналист уверен, что в лице «Северного потока —2» Германия, Австрия и Россия «восстановили свой исторический альянс» и заключили «энергетический пакт Молотова — Риббентропа начала XXI века» с целью перераспределить рынок и влияние. Подобными высказываниями американский лидер бьёт по слабому месту Европы и Германии, объяснила Libération сотрудница Французского института международных отношений Барбара Кунц. «Меркель давно защищает этот газопровод как чисто коммерческий, а не политический».



Торговля обороной



По сути, как выразилась бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд, Трамп «поколотил свою семью на лужайке перед домом», пока из-за забора наблюдали «враждебно настроенные соседи». Конечно, непредсказуемое и агрессивное, а в чём-то, на взгляд Der Spiegel, даже «хамское» поведение американского президента не приводит в восторг его союзников. Только все эти нападки и бравада — лишь «шоу для вечерних выпусков новостей» и «болтовня коммивояжёра», а «Северный поток» Трампу не нравится лишь потому, что он сам хочет продавать европейцам сланцевый газ. Но бояться нечего — глава Белого дома у собственного сената «на коротком поводке», а «НАТО и немецко-американское партнёрство ещё переживут Трампа». В конце концов, «даже если на мостике корабля стоит безумный капитан, в машинном отделении и на кухне работа продолжается согласно плану», добавил в комментарии Dagens Nyheter сотрудник Шведского института оборонных исследований Роберт Дальшё.



По итогам саммита у многих наблюдателей сложилось впечатление, что вместо вопросов безопасности американского лидера в первую очередь волнует денежная сторона дела. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine так прокомментировала появление главы Белого дома в Европе: «Те, кто предсказывал, что Дональд Трамп проедется по миру словно фурия и ни во что не будет ставить альянсы, в которых состоят США, оказались правы. В глазах НАТО Трамп превратился в коллектора». Или «крёстного отца мафии, который выбивает уступки в обмен на защиту», приводит La Croix слова британского эксперта Робина Ниблетта. По мнению аналитика Libération Александра де Хуп Шеффера, всё потому, что «Трамп связывает вопросы обороны с торговыми и промышленными задачами. Он пользуется вопросом бюджетов на оборону, чтобы получить от европейцев и, в частности, от Германии уступки в торговом плане».



И, по всей видимости, американский лидер добился, чего хотел, раз на своей финальной пресс-конференции объявляет о «победе», обещает, что не будет угрожать вывести США из альянса, и подчёркивает, что вообще-то преданность Вашингтона союзникам остаётся «очень сильной». Ещё бы, как сообщает Daily Mail, Трампу удалось «выбить» из союзников небывалые $33 млрд, и теперь он «очень доволен», и «никаких вопросов» к НАТО у него не осталось.



Дальше в Хельсинки



Прежде чем покинуть Брюссель, на встрече с журналистами американский президент прокомментировал вопрос о возможном признании Крыма российским, передал CNN. Так и не дав прямого ответа, Трамп напомнил, что весь кризис произошёл не при нём, а при Бараке Обаме — сам действующий президент такого бы не допустил. Также глава Белого дома отметил, что на предстоящей встрече с Путиным лидеры обсудят вопросы контроля над вооружениями, возможности прекращения военных действий в Прибалтике и многое другое. И хотя некоторые, как, например, глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, надеются, что американский лидер донесёт до российского коллеги общую натовскую идею о том, что признания «аннексии» Крыма Москве не видать, Fox News считает, что подобные расплывчатые ответы президента о саммите в Хельсинки ещё сильнее нервируют его союзников.



Теперь пришла пора аналитикам и журналистам давать советы и делать прогнозы на встречу в Финляндии, которая в какой-то мере уже затмила саммит НАТО. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт предупреждает действующего лидера: «Мне приходилось иметь с ним (Путиным. — ИноТВ) дело: он очень умён и дисциплинирован. Президент Трамп должен быть очень осторожен, потому что он будет договариваться с бывшим офицером КГБ, который играет плохим набором карт очень-очень хорошо». Со своей стороны New York Magazine даже выдвинул целую теорию о том, что в Хельсинки американский лидер, завербованный ещё аж в 1987 году, будет встречаться не со своим коллегой, а с куратором.



Американский сенатор Джон Кеннеди, не так давно побывавший в Москве, уверен, что вести дела с Путиным — «всё равно что кормить акулу с руки: можно, но предельно осторожно». Впрочем, и сам президент, похоже, настроен решительно — по крайней мере, он уже подготовил для Владимира Путина загадочный «небольшой подарок».



«Он мне не враг и, надеюсь, однажды станет моим другом», — заявил Дональд Трамп о Владимире Путине. «Очевидно, когда они встретятся в Хельсинки, то узнают друг друга гораздо лучше», — уверен CNN.